Accor e Mars Petcare mudam 300 hotéis para receber cães e gatos

Cada vez mais os animais de estimação se tornam parte da família e, pensando nisto, a rede de hotéis ALL – Accor Live Limitless e a fabricante de alimentos para animais Mars Petcare se uniram para ampliar a oferta de hospedagem com pets em mais de 300 hotéis em todo Brasil. A parceria é fruto do programa Better Cities for Pets, liderado pela Mars Petcare.

“Os pets são parte fundamental de nossas vidas e dos nossos clientes, por isso nos unimos à Mars Petcare para avançarmos nessa nova fase”, afirma Roberta Vernaglia, vice-presidente de marketing e estratégia digital da Accor América do Sul.

O programa também contribui diretamente para o compromisso da Mars de combater o abandono animal e atua em quatro pilares - Lares, Abrigos, Negócios e Parques - fornecendo ferramentas de avaliação e materiais de apoio para cidades e estabelecimentos que desejam se tornar pet friendly.

“O programa é importante para cumprimento do nosso propósito – Um Mundo Melhor para os Pets – no Brasil. Queremos construir ambientes em que pets e tutores sejam felizes e bem-vindos”, diz Sheila Guebara, diretora de assuntos corporativos da Mars Petcare.

A parceria

A nova política pet friendly aplicada nos hotéis foi implementada a partir de consultorias e avaliações realizadas pela equipe da Mars Petcare e pelo Guia Pet Friendly, em algumas das principais unidades da rede, pensando na jornada da família que se hospeda com pet e sempre visando mais conforto e comodidade.

Alguns destaques da nova implementação estão na aceitação também de gatos, identificação de todas as áreas pet friendly nas comunicações dos hotéis e preparação dos colaboradores para receptividade do pet e suas famílias.

Os pets acomodados nos hotéis da rede receberão um kit de boas-vindas – com caminha, comedouro e bebedouro – para utilizar apenas durante a estadia, sendo possível levar para casa por valor determinado por cada unidade da rede.

Além disso, as marcas presenteiam os clientes com pets com 50% de desconto na taxa pet durante o mês de setembro e todos os associados ALL - Accor Live Limitless, receberão um cupom de desconto de 15% para compras na loja do marketplace da Mars Petcare.

Para o lançamento, oito unidades nas cidades de São Paulo, Itu, Rio de Janeiro, Recife e Curitiba foram determinadas como flagship e, além das ações citadas acima, também oferecerão kits de petiscos e sachês das marcas PEDIGREE®, WHISKAS®, CESAR®, SHEBA® e DREAMIES™ - todos do portfólio da Mars Petcare no Brasil.

As redes de hotéis são: Pullman Guarulhos, Mercure Times Square e Adagio Moema, Novotel Itu, ibis Curitiba Santa Felicidade, Novotel Leme, ibis Budget Rio de Janeiro Botafogo, Fairmont, MGallery Santa Teresa e ibis Recife Boa Viagem.

Algumas unidades também estão se preparando para que os pets sejam bem-vindos inclusive no momento das refeições e lazer, como é o caso do Novotel Itu Golf & Resort, que contará com espaço pet friendly da Mars completo à beira da piscina, e do Pullman Guarulhos que já conta com um Pet Park.

Para que tudo ocorra bem, são inúmeras adaptações realizadas na nova política, como os hotéis fazendo uma adaptação nos quartos para poder receber gatos, com inclusão de grade nas janelas, novas delimitações de áreas pets, além da renovação das sinalizações das comunicações e treinamento das equipes. Os hotéis também vão disponibilizar itens básicos como bebedouros/potes de água e cata-cacas.

Retomada do setor

A ação foi realizada levando em consideração que 82% dos brasileiros pretendem viajar com seus pets este ano, e a parceria pode ser benéfica para as marcas envolvidas. Além disso, outros dados foram considerados, como: