Aristóteles: esperança se concretiza quando conseguimos enxergar o caminho idealizado (Sneska/Getty Images)

Jorge Cardoso
Jorge Cardoso

Colunista

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 10h00.

Última atualização em 24 de novembro de 2025 às 10h16.

O ser humano é um eterno sonhador. A esperança de conquistar algo está no desejo de cada indivíduo. A diferença está em buscar esse objetivo com planejamento e determinação. O título acima é de Aristóteles.

Quando dormimos e os sonhos surgem, normalmente não há caminhos traçados com metas e planos de ação definidos. Simplesmente vemos o objetivo e seguimos em frente. Mesmo quando há obstáculos, é como um videogame:  passamos de fase sem dores ou danos permanentes.

Quando estamos acordados, se fecharmos os olhos e lembrarmos daqueles sonhos, certamente podemos construir o propósito. É importante não perder o foco, pois haverá um misto de euforia e medo, mas, principalmente, uma tentativa irracional de construir a ideia em detalhes. Mantenha-se no nível estratégico; não desvie nem um milímetro e, por fim, registre o sonho.

Agora, de olhos abertos, construa macro passos sem detalhar cada subetapa. “A esperança é o sonho do homem acordado”, disse Aristóteles - e essa esperança se concretiza quando conseguimos ver que o caminho idealizado na mente já pode ser percebido com os olhos.

A governança em uma organização passa por identificar quais são os sonhos dos acionistas, e, a partir destes construir norteadores e em seguida definir fraquezas e oportunidades e, por fim, construir fortalezas e Planos de Ação e medi-los rotineiramente. Não existe resultado sem uma meta, não existe meta sem um desejo, e não existe desejo sem um sonho.

Os sonhos geram ideias que ganham forma quando a consciência ganha direção. Parece simples, mas nem todo ser humano consegue sonhar, e a maioria que sonha não consegue formatar o projeto e, mesmo quando o projeto ganha forma, muitos têm dificuldade em gerar direção.

Conselheiros externos procurem entender onde os acionistas enxergaram os próximos passos e entrem nos sonhos deles para ajudá-los a construir o futuro.

