E quando nada parece dar certo?

Você é um bom líder. Sente que nasceu para isso. Estudou, concluiu um MBA, busca se aprimorar, consome conteúdo relevante, lê artigos como este sobre liderança. Acerta mais do que erra, e sabe disso. Afinal, já ouviu de diversas pessoas que sua liderança inspira confiança.

Só que, de repente, parece que nada mais funciona. As metas e planejamentos parecem se esvair nos corredores da empresa e suas orientações agora não surtem efeito. Os treinamentos são realizados, a comunicação segue o roteiro, mas o erro não é evitado.

Será que chegou a minha hora? Meu ciclo acabou? Onde foi que errei? É impossível não se perguntar. E, com a insistência dessas perguntas, a autoconfiança vacila.

Quando você começa a acreditar que algo deu muito errado, o mercado sente o cheiro do seu medo e da sua insegurança. Clientes hesitam, colaboradores contestam suas diretrizes sem razão aparente. O que fazer?

Para tudo existe um tempo e um jeito certo de fazer. Nesse jogo, resistir é a chave, mesmo quando adaptar-se ou reinventar-se parece doloroso. E, se antes você se via como um gestor ágil e moderno, talvez perceba agora que tem resistências que não imaginava ter. Será que sou mais rígido e apegado do que gostaria de admitir?

Todo líder enfrenta crises, mas aqueles que resistem e atravessam esses períodos constroem algo valioso: uma personalidade forte e consistente. Fugir nunca é solução — a menos que seus valores ou sua integridade estejam em risco.

Para tudo existe um “Pausa, para tudo!” e rever o processo. Vamos voltar ao básico. Examinar cada passo e tentar entender onde, ao longo do caminho, deixamos nossa essência de lado. E se você se identificou com esse texto, parabéns! Isso é um sinal de que você é um bom líder — talvez até melhor do que percebe.

Afinal, ninguém espera nada de um mau líder. Para eles não há cobrança, não há esperança, não há evolução. Não vale a pena. E um mau líder dificilmente estaria aqui, agora, lendo este artigo e refletindo sobre tudo isso.