Retrospectiva 2025: plantar com convicção em um mundo acelerado

Se eu tivesse de sintetizar 2025 em poucas palavras, escolheria cinco: Equilíbrio, Resiliência, Paciência, Foco e Fé. Esses pilares não foram apenas valores abstratos, mas fundamentos práticos que orientaram decisões estratégicas em um dos períodos mais transformadores da história recente da tecnologia.

A resiliência, entendida como a capacidade de se adaptar, aprender e se reconstruir diante de cenários adversos, caminhou lado a lado com a paciência — a habilidade de sustentar o esforço contínuo sem perder clareza ou serenidade. Essa combinação mostrou-se essencial em um contexto no qual a inteligência artificial avança em ritmo exponencial, enquanto mercados, estruturas organizacionais e pessoas evoluem de forma mais gradual.

Ao longo do ano, ficou evidente que a IA tem provocado dois impactos estruturais profundos: a redefinição do mercado de trabalho e a transformação da forma como as empresas vendem, operam e geram valor. No entanto, compreender que essa transição não ocorre na mesma velocidade da inovação tecnológica foi decisivo para evitar decisões precipitadas. Ter paciência e resiliência foi fundamental para controlar expectativas, ajustar a estratégia e sustentar investimentos de longo prazo.

2025: um ano de plantio consciente

Em termos de resultado, 2025 foi, deliberadamente, um ano de plantio. Intensificamos investimentos relevantes em inteligência artificial , dados, pessoas e infraestrutura, plenamente conscientes de que os frutos mais expressivos desse movimento não são imediatos. Plantar exige visão, disciplina e, sobretudo, confiança. Acreditamos que estamos construindo as bases corretas para uma colheita sólida, escalável e recompensadora nos próximos ciclos, tanto do ponto de vista financeiro quanto estratégico.

Equilíbrio em tempos de hiperaceleração

Vivemos uma era de aceleração sem precedentes. É fundamental reconhecer que não somos máquinas — e que as máquinas existem para trabalhar a nosso favor. Quantas vezes, como líderes, nos vemos extrapolando limites físicos e emocionais para atender às demandas do curto prazo? O equilíbrio, nesse contexto, torna-se uma escolha consciente e estratégica. Em 2025, reconheço que, em alguns momentos, essa balança se inclinou mais do que o ideal. Ainda assim, mantive a lucidez ao compreender que certos desequilíbrios são temporários e fazem parte de fases específicas de construção.

Foco como diferencial competitivo

O foco foi uma exigência inegociável. Costumo recorrer a uma metáfora simples, aprendida ainda na infância: ao tentar pegar várias galinhas ao mesmo tempo em um galinheiro, não se pega nenhuma. Mas, ao escolher apenas uma, com atenção absoluta, o resultado vem, independentemente da confusão ao redor. No ambiente corporativo, o princípio é o mesmo. Escolher bem as batalhas, priorizar o que realmente importa e executar com excelência é o que transforma esforço em resultado sustentável.

Fé como bússola

A fé segue sendo o eixo que orienta minha vida, minha família e meus negócios. Por mais que dados, tecnologia e capacidade analítica sejam indispensáveis, a escuta interior, a intuição e a gratidão tiveram papel decisivo ao longo do ano. Essa dimensão trouxe clareza para seguir adiante com foco, equilíbrio, paciência e resiliência, mesmo diante de incertezas.

Marcos que refletem a jornada

Para que não reste a impressão de que 2025 foi apenas um ano de preparação, destaco alguns marcos relevantes que refletem consistência e direção estratégica:

- Fomos posicionados como líderes em Dados e GenAI no quadrante do ISG Provider Lens;

- Alcançamos, pela sexta vez consecutiva, o selo GPTW, com o maior NPS de nossa história;

- Distribuímos 20 mil bolsas de estudo, em parceria com a DIO, reforçando nosso compromisso com a formação, a inclusão e o impacto social;

- Avançamos de forma estruturada no desenvolvimento das nossas três soluções de IA: Alice, DonnaIA e euGenIA.

Encerramos 2025 com a convicção de que plantar com disciplina e propósito é a única forma de colher resultados verdadeiramente sustentáveis. Seguimos confiantes de que os investimentos feitos hoje se traduzirão em crescimento, inovação e valor no futuro.

Que 2026 seja um ano de colheita, sem perder o compromisso com o aprendizado contínuo, a responsabilidade e a visão de longo prazo.