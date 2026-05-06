A economia invisível do tempo

Deixe-me contar uma coisa que aprendi do jeito mais simples possível: quase ninguém perde tempo nas coisas grandes. Perdemos tempo nas pequenas. E o problema é que elas são invisíveis.

Você não olha para a sua agenda e pensa: “hoje vou desperdiçar duas horas”. Mas elas vão embora assim mesmo. Um áudio que vira um podcast. Uma reunião que começa atrasada. Um “só um minutinho” que vira meia hora. Um assunto que poderia ser resolvido com uma pergunta direta, mas vira uma novela.

Eu chamo isso de economia invisível do tempo. É como uma taxa escondida que você paga todos os dias. E, quando percebe, o seu dia ficou caro.

Certa vez, voltando de viagem, eu tentei lembrar o que tinha produzido de verdade em uma tarde inteira. Não era falta de trabalho, pelo contrário. Eu tinha feito muita coisa. Mas quase nada importante. Tinha respondido mensagens, destravado problemas pequenos, resolvido uma urgência de alguém. No fim, eu estava cansado e com a sensação estranha de não ter avançado em nada dos meus próprios compromissos.

Foi aí que eu entendi um ponto: a vida executiva não esgota você pelas grandes decisões,. mas pelo excesso de microdecisões.

Há alguns “ladrões” clássicos que vivem nesse território:

1) Interrupção disfarçada de urgência

Toda empresa tem urgências reais. Mas também tem a urgência emocional. Aquela coisa que alguém quer resolver agora porque está ansioso. A diferença entre as duas é simples: a urgência real tem consequência clara; a emocional só faz barulho. Quando você começa a separar uma da outra, seu dia muda.

2) Reunião como reflexo, não como ferramenta

Reunião é ótima quando substitui dez mensagens mal entendidas. Quando alinha decisões. Quando reduz ruído. Mas a maioria das reuniões existe por hábito. É uma forma educada de adiar uma decisão. Já reparou? A gente chama reunião para “discutir”, “avaliar”, “entender”. No fim, decide pouco e agenda outra.

Eu gosto de uma regra simples: se não existe uma decisão no final, provavelmente não era reunião. Era conversa. E conversa pode acontecer de outro jeito.

3) Deslocamento mal desenhado

Isso é cruel porque parece inevitável. Só que, muitas vezes, não é. A pessoa marca um café de manhã em um canto da cidade, uma reunião no meio da tarde do outro lado e um evento à noite em outro lugar. A agenda fica cheia, mas a vida vira um zigue-zague. Não é produtividade. É desgaste.

4) A aprovação como vício

Tem líder que se sente necessário quando assina tudo. Dá uma sensação de controle. Só que é um controle caro. E tem um efeito colateral: você treina o time para depender de você. O time aprende a não decidir. E aí o líder vira gargalo. Não por maldade, mas por hábito.

Esse é um ponto sensível, então vou falar com honestidade: a gente gosta de ser consultado. Faz bem para o ego. O problema é que o ego não paga a conta do tempo.

5) Comunicação que não fecha a porta

Sabe aquela mensagem que termina com “vamos vendo” ou “qualquer coisa me chama”?

Ela parece gentil, mas abre uma porta infinita. Ela cria um corredor sem fim de pendências. Tenho tentado encerrar conversas com acordos claros: o que ficou decidido, quem faz o quê e até quando. É simples, mas reduz muito retrabalho.

No fim, a economia invisível do tempo é isso: pequenas perdas que, somadas, viram um rombo. E o pior: a gente se acostuma. A pressa vira normal. O cansaço vira normal. A falta de presença vira normal.

Eu não acho que exista uma “vida perfeita”, organizada como um tutorial. Mas existe uma vida mais consciente. E, quando você começa a enxergar esses vazamentos, você recupera horas sem precisar trabalhar mais.

A pergunta que eu deixo para você é: onde o seu tempo está escorrendo sem você perceber?

Se você achar um ou dois vazamentos e fechar, já muda o mês. E, no longo prazo, isso transforma a vida.