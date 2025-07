Quando mulheres se encontram, o futuro acontece

Em junho, eu vivi algo que ainda estou processando com o coração acelerado e os olhos cheios. O Fin4She Summit 2025 aconteceu. E foi, sem sombra de dúvidas, o maior evento da história da nossa jornada até aqui.

Foram dois dias intensos, com mais de 1500 mulheres circulando, aprendendo, ensinando, provocando e se conectando. Tivemos três palcos simultâneos, mais de 120 palestrantes e dezenas de painéis que falaram de tudo aquilo que importa: liderança, investimento, futuro do trabalho, propósito, sustentabilidade, inovação, diversidade e protagonismo. Mas, mais do que os temas, o que se viveu ali foi a experiência de um movimento real, profundo e transformador.

O evento começou em 2019, como "Women in Finance". Nasceu do desejo de colocar as mulheres no centro das decisões econômicas e ampliar sua presença no mercado financeiro. Desde então, nós crescemos, amadurecemos e expandimos. E em 2025, com o coração cheio de coragem e visão de futuro, passou a se chamar Fin4She Summit. Porque o que a gente está construindo vai muito além das finanças: é um ecossistema de conexão, liderança e transformação para mulheres em todas as áreas.

A programação refletiu essa evolução. No palco "Lideramos Like a Woman", falamos sobre trajetórias inspiradoras, sobre a coragem de empreender, a reinvenção de carreiras, liderança e a força da sororidade. No palco "Tendências e Inovação", debatemos o papel das mulheres em fintechs, a sustentabilidade que sai do PowerPoint e vira estratégia real, o futuro da tecnologia e a construção de marcas pessoais poderosas. No palco "Investimentos e Carreira no Mercado Financeiro", abordamos desde criptoativos até M&As, passando por diversificação global, investimentos de impacto e a urgente presença feminina nos conselhos.

Cada painel foi uma aula. Cada painelista, uma faísca de transformação.

E o que se passou nos corredores, nas tendas, nas rodas de conversa e no happy hour foi ainda mais forte: foram abraços, reencontros, novos começos, ideias nascendo. Porque o que a gente faz aqui é isso: junta mulher com mulher e cria futuro.

Nada disso seria possível sem o apoio de uma rede de pessoas e instituições que acreditam de verdade nesse movimento. Por isso, meu muito obrigada à minha equipe incansável, que coloca amor, suor e genialidade em cada detalhe.

Agradeço também aos nossos patrocinadores, que apostaram nesse sonho e entenderam seu tamanho: XP Inc., BTG Pactual, Banco PAN, Ava Invest by Vos Investimentos, Banco ABC Brasil, B3, ION, Itaú Unibanco, Morgan Stanley, TM Comunicações, BridgeWise, Banco Carrefour, Galapagos Capital, UBS e Visa.

Para quem não pode participar, fizemos um relatório com os principais destaques, provocações e insights do evento em parceria com a Boost Content. O acesso está disponível aqui.

Meu carinho especial à FAAP, que nos recebeu com uma estrutura impecável e uma parceria verdadeira. Foi, inclusive, com grande orgulho que durante o evento anunciamos uma conquista que já está gerando muito impacto: o lançamento do curso de Liderança Estratégica para Mulheres, uma parceria entre a Fin4She e a FAAP, com minha liderança.

Esse curso é um projeto que nasceu com o mesmo DNA do Summit: preparar mulheres para ocupar os espaços de liderança com visão de futuro, pensamento estratégico, inteligência emocional e conexões reais. Um programa construído com profundidade, afeto e alto padrão acadêmico. E quem participou do Fin4She Summit tem condições especiais de inscrição.

Mais do que um evento, o Fin4She Summit é um marco de um movimento que não para. A cada encontro, ampliamos nossa voz. A cada curso, formamos uma nova geração de lideranças. A cada conexão, criamos um elo que transforma.

O que aconteceu ali não fica só ali. Essa energia vai se espalhar. Vai virar projeto, startup, conselho, investimento, proposta, publicação, mentorias e novos sonhos.

A Fin4She é isso: a prova de que quando mulheres se encontram, o futuro acontece.

E se você quer fazer parte disso, comece agora. Conheça o nosso novo curso de Liderança Estratégica para Mulheres. Porque o próximo passo da sua jornada pode começar hoje.