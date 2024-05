Nova LCD é criada para substituir LCI e LCA, mas outros títulos pagam até IPCA +7,1%

As LCIs e LCAs eram as “queridinhas” dos investidores de renda fixa, que buscavam por títulos com boa remuneração e isentos de Imposto de Renda. Mas mudanças recentes nas regras das emissões fez com que eles praticamente “sumissem” do mercado…

O que aconteceu foi que o Conselho Monetário Nacional (CMN) mudou o prazo mínimo para esses investimentos. Antes, a carência das LCAs era de 90 dias. Agora, o período mudou para 9 meses, enquanto de uma LCI passou de 90 dias para 12 meses.

Essas mudanças “derrubaram” as emissões das LCIs e LCAs. Entre janeiro e fevereiro, por exemplo, as novas LCAs caíram 50% e as LCIs reduziram 64%.

Como alternativa, o vice-presidente do país e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, anunciou a criação de um novo título de renda fixa: a LCD (Letra de Crédito do Desenvolvimento).

A ideia é que esse novo investimento sirva para captar recursos para bancos de desenvolvimento e devem se assemelhar aos LCIs e LCAs. Ou seja, podem ser uma nova alternativa para as “viúvas” dos títulos de renda fixa isentos…

Mas, no meio disso tudo, o que realmente vem chamando a atenção do mercado são outros tipos de títulos. Eles também são isentos de Imposto de Renda, estão fora do radar da maioria dos investidores e pagam até IPCA +7,1%.

Enquanto o mercado tenta encontrar alternativas que possam substituir as LCIs e LCAs, esses outros títulos de renda fixa já vem remunerando muito bem os seus investidores há um bom tempo.

Estou falando de títulos da renda fixa “turbinada”. Ou seja, não estamos falando aqui de títulos tradicionais do mercado, como CDBs ou títulos do Tesouro. Trata-se de títulos um pouco mais “apimentados”, mas com uma remuneração bastante atrativa.

Se você não acredita, basta ver algumas das remunerações oferecidas por eles agora na imagem abaixo:

Imagem: Reprodução Empiricus

Os títulos acima fazem parte de uma carteira recomendada da analista Laís Costa, da Empiricus Research. Ela é a responsável por “garimpar” os títulos de renda fixa em busca das melhores oportunidades para ganhar dinheiro com essa classe de ativos.

Atualmente, a carteira recomendada dela conta só com títulos da renda fixa “turbinada”. E, como você pode ver, todos os títulos contam com remunerações bem atrativas, de até IPCA +7,1%.

São valores bem acima dos títulos do Tesouro, por exemplo. Veja as remunerações ofertadas neste momento:

Fonte: Tesouro Direto

Além disso, cabe destacar aqui que os títulos do Tesouro, ao contrário dos títulos da renda fixa “turbinada”, não são isentos de IR. Ou seja, você terá de pagar um imposto de 22,5% sobre os seus rendimentos caso opte por investir em algum desses títulos.

É por isso que, na visão de Laís Costa, a renda fixa “turbinada” é tão vantajosa. Pois, com ela, você pode:

Investir com isenção de Imposto de Renda ;

Ser remunerado com até IPCA +7,1% .

É por essa razão que a analista está liberando o acesso à carteira recomendada dela de forma totalmente gratuita para os investidores interessados. Trata-se de uma oportunidade para conhecer títulos além dos tradicionais e, com isso, poder turbinar os seus ganhos.

Gratuito: veja 4 títulos da renda fixa ‘turbinada’ para investir em maio

Mas, como eu disse acima, esses títulos, embora tenham rendimentos atrativos, são um pouco mais “apimentados” do que os títulos tradicionais. Isso significa que eles não substituem uma carteira diversificada de renda fixa, como uma reserva de emergência, por exemplo.

