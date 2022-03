Conheça a metodologia do prêmio Melhores do Mercado da EXAME

A EXAME premiou nesta quarta-feira, 23, os gestores dos melhores fundos de investimento em 2021. O evento Melhores do Mercado marcou a volta do mais completo e tradicional ranking de fundos do país, publicado pela EXAME por duas décadas com a credibilidade dos quase 55 anos de existência da marca.

Onde Investir em 2022? Faça o teste e descubra se você está preparado para encontrar as melhores oportunidades de investimento do ano!

Neste ano, a metodologia do ranking foi construída com a ajuda de especialistas do mercado. A elaboração do ranking a partir de metodologia da EXAME foi feita pela consultoria Quantum Finance e teve como base os resultados dos últimos dois anos (2020 e 2021).

O que foi levado em conta na análise?

Para chegar aos fundos premiados, a EXAME levou em consideração três fatores principais: performance, consistência do resultado e gestão de risco. Veja abaixo os critérios:

Ao analisar a rentabilidade e a consistência dos retornos, o ranking considerou a mediana em janelas móveis de 12 meses ao longo do período de análise. Esse critério teve peso de 55% no cálculo.

Já para premiar o controle de risco, que teve peso de 45% no cálculo, o ranking seguiu três critérios, cada um com peso de 15% na análise:

Volatilidade anual

Drawdown ( queda máxima que um ativo ou uma carteira sofre em um determinado período de tempo)

Quanto tempo o fundo levou para se recuperar do drawdown

Quais fundos foram incluídos no ranking?

Foram analisados cerca de 1.200 fundos que atenderam a critérios de corte estabelecidos pela EXAME.

Fundos ICVM 555

Entraram no cálculo:

Fundos abertos / condominiais

CMN 4661: Crédito Privado High Grade e segmento estruturado

Foram excluídos da análise:

FIDCs, Small Caps, FoFs, cambiais, estratégias matriciais (ex-post)

Fundos CMN 4444

Os fundos analisados tiveram de se enquadrar também aos seguintes critérios:

Patrimônio líquido (PL) mínimo de R$ 500 milhões na data de corte, com exceção da categoria de fundos de debêntures incentivadas, nos quais esse critério partiu de R$ 100 milhões;

Patrimônio líquido (PL) médio no período maior do que R$ 100 milhões, com exceção da categoria de fundos de debêntures incentivadas, nos quais o critério partiu de R$ 50 milhões

Patrimônio líquido (PL) mínimo no período de R$ 50 milhões, com exceção da categoria de fundos de debêntures incentivadas, nos quais esse critério não foi considerado

Na categoria Renda Fixa - Crédito Privado, foram considerados apenas fundos com prazo de resgate menor do que 29 dias

Aplicados esses filtros, os fundos foram divididos em seis categorias, segundo a estratégia:

Renda Fixa Crédito Privado High Grade

Renda Fixa Debêntures Incentivadas

Multimercado Macro

Multimercado Long Short & Equity Hedge

Ações Long Bias

Ações Long Only

A partir dessa seleção em cima dos critérios para o universo amostral e da metodologia, foi definida uma "short list" com 10 fundos em cada categoria. E, em cima desse grupo seleto, foram aplicados novos critérios como performance ou Índice de Sharpe em 2021 para chegar aos três melhores fundos em cada categoria. A premiação de “Asset do Ano” foi para a gestora com desempenho mais destacado nas diferentes categorias de fundos analisados.

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam o seu bolso. Tudo por menos de R$ 0,37/dia