Cada vez mais brasileiros estão buscando alternativas de investimento no exterior. Segundo dados da Receita Federal, em 2023, 816,1 mil declarações incluíam bens no exterior, em comparação a 263,5 mil cinco anos atrás. E entre os brasileiros que declararam ter bens no exterior, 48% têm ações, 15% têm fundos de índice (ETFs) e 13% têm contas internacionais.

Essa tendência reflete a busca por diversificação e proteção patrimonial em um cenário econômico incerto no Brasil.

O surgimento de plataformas como a Nomad, uma fintech que oferece serviços financeiros globais para brasileiros, tem facilitado esse movimento. A Nomad permite que investidores tenham acesso simplificado ao mercado internacional, comprando e vendendo ações de empresas globais e ETFs (fundos negociados em bolsa) diretamente de seus dispositivos móveis.

Quem quer saber quais são as 10 ações que os brasileiros mais investem no exterior, a lista abaixo, elaborada pela Nomad, mata essa curiosidade.

O “top 10” destaca o interesse dos investidores brasileiros em empresas de tecnologia e em ativos consolidados, refletindo tanto uma busca por inovação quanto por estabilidade.

Confira abaixo as 10 ações mais populares:

NVIDIA (NVDA)

Líder no setor de chips gráficos, a NVIDIA tem se destacado no mercado devido ao crescimento da demanda por inteligência artificial e tecnologia de games. Apple (AAPL)

Com uma base de consumidores globalmente fiel, a Apple continua a atrair investidores. Amazon (AMZN)

A gigante do e-commerce segue como uma das favoritas, especialmente por seu papel dominante no comércio eletrônico e nos serviços de nuvem. Berkshire Hathaway (BRK.B)

A holding do renomado investidor Warren Buffett é conhecida por sua abordagem conservadora e por oferecer uma diversificação natural aos investidores. Microsoft (MSFT)

Impulsionada por seus serviços de nuvem e software corporativo, a Microsoft é uma aposta sólida para quem busca crescimento contínuo. Nubank (NU)

O banco digital brasileiro, listado na Bolsa de Nova York, também aparece na lista, evidenciando a confiança dos investidores nacionais em sua expansão. Alphabet Class A (GOOGL)

Controladora do Google, a Alphabet é uma das empresas mais valiosas do mundo e segue como uma opção atraente para investidores que buscam exposição ao setor de tecnologia. Meta Platforms (META)

A empresa responsável pelo Facebook, Instagram e WhatsApp atrai investidores de olho na evolução das redes sociais. Tesla (TSLA)

Pioneira na produção de veículos elétricos, a Tesla se mantém no radar dos investidores por sua inovação e potencial de crescimento no setor automotivo. Coca-Cola (KO)

Um nome consolidado e tradicional, a Coca-Cola é uma escolha frequente para aqueles que buscam estabilidade e dividendos consistentes.

Além das ações, os ETFs também ganham destaque entre os brasileiros que investem no exterior. Entre os mais populares estão, segundo levantamento da Nomad: