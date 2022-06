Eletrobras (ELET6): como investir o FGTS nas ações da privatização via fundos

Tem dinheiro parado no FGTS rendendo menos do que a inflação? A partir de sexta-feira, 3, você poderá aplicar parte desse valor em ações de privatização da Eletrobras via fundos.

Os investidores poderão aplicar até 50% do saldo disponível na conta do FGTS nos fundos de ações da privatização da Eletrobras. A aplicação mínima é R$ 200.

Chamado de Fundo Mútuo de Privatização (FMP), o produto foi criado nos anos 2000 para o governo vender papéis da privatização das estatais Petrobras e, posteriormente, a Vale. Naquela época, os trabalhadores também podiam usar recursos do FGTS para participar das ofertas de ações.

Oferta ampla

Segundo levantamento feito pela consultoria Quantum, já existem 24 FMP, pertencentes a diversas corretoras, que estão habilitados a investir na oferta de ações da privatização da Eletrobras.

O BTG Pactual Reference FMP FGTS Eletrobras é um desses fundos e cobra taxa de administração de 0,20% ao ano, uma das mais acessíveis do mercado. A corretora Genial também lançou seu próprio fundo.

Potencial de retorno

É a terceira vez na história do país em que é possível investir na privatização de uma estatal. Ou seja, as janelas de oportunidades são escassas.

Além disso, se olharmos o histórico das duas primeiras privatizações, da Petrobras e Vale, o futuro pode ser promissor. Ao longo de 20 anos desde a privatização, as ações da Petrobras renderam 1.100%, enquanto os papéis da Vale valorizaram 3.900%.

A oportunidade é reforçada quando se olha para o baixo rendimento dos recursos do FGTS. No mesmo período, o dinheiro parado no FGTS não rendeu 190%, aponta Bruno Stuani, diretor de relações com investidores da Genial. Em 2020, o ganho real dos trabalhadores que deixaram recursos no FGTS foi de 0,4%, menor do que o da poupança.

Existem outros meios de retirar os recursos do FGTS além de ser demitido sem justa causa ou comprar um imóvel, o mais recente deles a opção pelo saque-aniversário. Mas a principal desvantagem dessa modalidade é que quem opta por ela e perde o emprego sem justa causa não pode sacar todo o saldo da conta do FGTS: recebe apenas a multa de 40%.

Nos FMP da Eletrobras, o investidor precisa ficar, no mínimo, um ano no fundo, sem a possibilidade de resgatar as cotas. Contudo, caso seja demitido, compre um imóvel ou se enquadre em qualquer das exigências de saque do FGTS, poderá sacar a aplicação antes desse prazo.

Qual é o risco do FMP Eletrobras?

O fundo investirá no mínimo 90% de seu patrimônio em ações ordinárias da Eletrobras e no máximo 10% de sua carteira em títulos públicos federais de renda fixa. Ou seja, investir em um fundo mono ativo de renda variável representa concentração de risco.

Por outro lado, o setor de atuação da companhia, o de energia elétrica, é regulado e as empresas costumam ter fluxo de caixa mais previsíveis do que em outros setores. Além disso, tradicionalmente o processo de privatização costuma trazer maior eficiência para a gestão do negócio.

Contudo, Stuani, da Genial, afirma que não é possível garantir retorno aos investidores. "A ação é suscetível ao cenário macroeconômico e também a questões microeconômicas que afetam a companhia".

Portanto, o investidor deve conhecer seu próprio perfil e saber o risco que deseja correr. É recomendável que o investimento seja de longo prazo e complemente uma carteira diversificada de ativos.

Como o FMP Eletrobras é tributado?

A tributação do fundo é a mesma dos fundos de ações.

O tributo é calculado no momento do resgate da cota. Os ganhos até o limite do rendimento da conta do FGTS são isentos de Imposto de Renda. A alíquota de 15% recai apenas sobre os ganhos que excederem este limite.

Como investir no FMP Eletrobras?

Os pedidos de reserva dos valores do FGTS poderão ser feitos a partir de sexta-feira. Contudo, já é possível autorizar a escolha do banco no app do FGTS.

Na tela principal, basta clicar em "Autorizar bancos a consultarem seu FGTS". Na mesma tela é possível consultar os valores que poderão ser aplicados no fundo.