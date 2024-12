Nasdaq opera pela primeira vez acima dos 20 mil pontos com impulso das ações de tecnologia

A Nasdaq alcançou um recorde histórico nesta quarta-feira, 11, operando acima dos 20 mil pontos na esteira do bom desempenho das ações de tecnologia.

Nasdaq: +1,76% aos 20.034,48 pontos

No início de novembro, logo após a vitória de Donald Trump, a bolsa americana atingiu pela primeira vez os 19 mil pontos. Desde então, opera próximo ao patamar, com investidores antecipando as promessa de Trump que podem beneficiar o universo de tech.

Durante a campanha, o republicano deixou claro que afrouxaria as regras criadas pelo governo de Joe Biden para impor limites éticos e de segurança à inteligência artificial - inclusive, sinalizando que cancelaria no "dia 1" o respectivo decreto.

Além disso, a desregulamentação de empresas também é uma das pautas prioritárias de Trump, o que ajudou o político a angariar votos no Vale do Silício, como de um dos seus principais fiadores da campanha, Elon Musk, dono da gigante de automóveis elétricos, Tesla.

Vislumbrando um futuro otimista, em que as políticas de Trump sobre cortes de impostos e regulamentações mais flexíveis possam apoiar as grandes empresas de tecnologia, as ações das big techs sobem em bloco hoje.

Meta (NASDAQ: META): +2,51%

+2,51% Alphabet (NASDAQ: GOOGL): +4,86%

+4,86% Tesla (NASDAQ: TSLA): +3,98%

+3,98% Nvidia (NASDAQ: NVDA): +2,80%

+2,80% Apple (NASDAQ: AAPL): +0,57%

+0,57% Microsoft (NASDAQ: MSFT): +1,29%

+1,29% Amazon (NASDAQ: AMZN): +2,28%

No acumulado do ano, a bolsa sobe mais de 30%, superando os índices S&P 500 e Dow Jones, que subiram 17,40% e 26,50%, respectivamente.