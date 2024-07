Conheça as small caps americanas e veja como investir

O que são small caps?

Small caps são empresas de menor capitalização de mercado, normalmente avaliadas entre US$ 300 milhões e US$ 2 bilhões, embora esse critério possa variar. Por estarem geralmente em um estágio menos avançado do negócio, essas companhias possuem um potencial de crescimento significativo em comparação com empresas maiores, que já alcançaram um mercado mais estável.

No entanto, essas ações tendem a ser mais voláteis, tornando-se uma opção mais adequada para investidores com maior apetite por risco ou para aqueles que desejam alocar uma parcela menor de seu portfólio a esse tipo de ativo.

Se esse é o seu caso, saiba a seguir como investir com segurança em small caps americanas.

Investir em small caps americanas exige algumas precauções. "Além de pesquisar as taxas e a disponibilidade de produtos, é fundamental buscar plataformas reguladas pelos órgãos de proteção de mercado", aconselha Paula Zogbi, da Nomad, fintech que fornece serviços financeiros globais para brasileiros.

Como investir em small caps americanas?

A Nomad, por exemplo, é regulada pela SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos) como “Investment Advisor” e oferece a proteção de depósitos e investimentos por órgãos americanos: até US$ 250 mil pelo FDIC, que garante depósitos em bancos comerciais e instituições de poupança nos Estados Unidos, e até US$ 500 mil pelo SIPC, que protege investidores em caso de problemas financeiros ou falência da corretora.

Além do cuidado com a escolha da plataforma que fará a intermediação do investimento, é crucial conhecer as companhias nas quais se pretende investir e buscar análises de profissionais qualificados para evitar surpresas negativas.

"Quando se investe com a expectativa de crescimento da companhia, é indicado alocar uma parcela do patrimônio que não será necessária a curto prazo, já que as projeções de crescimento podem depender de tempo para que a companhia atinja o patamar esperado, e o desempenho em prazos mais curtos é imprevisível", explica Zogbi.

Como escolher as melhores small caps

Para identificar as melhores oportunidades entre as small caps, é essencial acompanhar as recomendações de especialistas e observar a situação de cada mercado, além do cenário macroeconômico.

"Caso o investidor não tenha conhecimento ou tempo para pesquisar as companhias, uma alternativa é buscar ETFs focados em companhias small caps", sugere Paula Zogbi.

ETFs (Exchange Traded Funds) proporcionam uma cesta de empresas com boa liquidez nesse mercado em um único investimento e baixa necessidade de alocação. Segundo a plataforma ETF.com, os ETFs de small caps com maiores valores de ativos sob custódia atualmente são: IJR, IWM e VB.

Acessibilidade do investimento

O valor mínimo para investir em small caps depende da ação escolhida. Contudo, para aqueles que preferem se expor a small caps via ETFs, a Nomad disponibiliza acesso a esse mercado com investimentos a partir de 1 dólar, o equivalente a aproximadamente 5,60 reais na cotação atual.

Investir em small caps americanas pode ser uma estratégia lucrativa para diversificar o portfólio e buscar altos retornos. Com as orientações certas e uma plataforma segura, essa modalidade de investimento se torna acessível até mesmo para investidores iniciantes.