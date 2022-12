Como a Coca-Cola fez Warren Buffett lucrar milhões?

EMPIRICUS – UM CONTEÚDO PROMOCIONAL

Você já deve saber que a Berkshire Hathaway, empresa de Warren Buffett, investe em dezenas de companhias de peso. Apple, Bank of America e American Express são algumas delas. Porém, uma empresa em especial parece ter cativado o investidor mais famoso de todos os tempos, já que ele comprou suas ações há mais de 30 anos e diz que jamais irá vendê-las: a Coca-Cola (KO; COCA3).

Com 400 milhões de ações, a Berkshire detém uma participação de 9,2% no capital da empresa de bebidas, o que corresponde ao terceiro maior investimento da holding. Que Warren Buffett era adepto ao hábito de beber várias latas do refrigerante por dia, muita gente já sabe. Mas quais foram os motivos pelos quais o bilionário comprou e nunca mais largou as ações da Coca-Cola?

Entenda por que Buffett é tão apegado às ações da Coca-Cola

Desde que Buffett iniciou sua posição em 1988, as ações da Coca-Cola geraram um retorno total de 5.810% para a Berkshire Hathaway. Estamos falando de uma verdadeira fortuna. Para você ter uma ideia, nesse mesmo período, o S&P 500 (principal índice de mercado das companhias de grande porte dos Estados Unidos) registrou um retorno total de "apenas" 1.450%. Percebe a diferença?

E a pergunta que fica é: como Warren Buffett conquistou um retorno tão alto com esse papel?

Se você acha que foi porque ele somente esperou com que a ação valorizasse no longo prazo, você está enganado.

Você pode aprender com Buffett para ter a chance de ganhar muito dinheiro

É claro que o crescimento da companhia de refrigerantes foi fundamental para a escalada da ação, que subiu 2.560% desde o início de 1988, ano em que Warren Buffett iniciou sua posição em Coca-Cola.

No entanto, existe um outro fator de extrema importância para que o bilionário conseguisse fazer uma fortuna ainda maior com esse investimento. A estratégia de Buffett foi simples: reinvestir os dividendos.

Dividendos são nada mais do que parcelas do lucro líquido que uma empresa de capital aberto distribui para seus acionistas, proporcionais às suas participações na companhia.

Em outras palavras, dependendo de qual empresa você investir, você pode lucrar não apenas com a valorização da ação, mas também com o recebimento de um depósito periódico na sua conta.

Certamente, uma das razões para que Buffett aposte tanto na Coca-Cola é porque a companhia, além de pagar dividendos a cada trimestre, também faz parte de um grupo seleto de empresas da bolsa americana. Estou falando dos "Reis dos Dividendos".

A Coca-Cola vem aumentando seus dividendos de forma consistente ao longo do tempo: sendo mais específica, há 60 anos consecutivos os dividendos da companhia sobem anualmente.

Essa é uma excelente notícia para os investidores, afinal, pagar dividendos consistentes por décadas não é tarefa fácil. A prática, naturalmente, só é possível para negócios bem consolidados e com previsibilidade de receita. Observe o gráfico abaixo:

A Coca-Cola conseguiu vencer um desafio que poucas empresas conseguem: ela foi capaz de gerar lucros estáveis em meio a diversas crises e recessões econômicas ao longo do tempo.

Hoje, o dividend yield (rendimento de dividendos) de KO está na faixa dos 2,8% em dólares (o que é um número bom diante do histórico da inflação norte-americana (cuja meta é próxima dos 2%, embora no pós-pandemia existam distorções).

Em 2022, por exemplo, a empresa vai pagar US$ 1,76 por ação. Portanto, as 400 milhões de ações da Berkshire devem render US$ 704 milhões em pagamentos de dividendos no ano. Definitivamente, Warren Buffett sabe uma coisa ou outra sobre como ganhar dinheiro.

Mas isso não quer dizer que você deva investir em uma empresa considerando apenas a sua taxa de dividendos atual.

Existem outros fatores importantes para se colocar na balança para essa tomada de decisão - e o maior investidor de todos os tempos sabe muito bem disso. O segredo de Warren Buffett é justamente identificar as principais vantagens competitivas de uma empresa que poderão ser replicadas nos próximos anos e investir a longo prazo.

Entenda o que Buffett levou em conta ao investir na Coca-Cola

1. A ação estava abaixo do seu preço justo

A empresa do Oráculo de Omaha comprou ações da Coca-Cola em 1988. O contexto é importante: nessa época, o mercado ainda se recuperava da "Black Monday", ou "Segunda-feira Negra", representada pelo crash de 22,6% do Dow Jones em 1987.

Naquele tempo, o que Buffett pagou foi um preço médio de US$ 43,81 por ação (ou US$ 2,73 com base no desdobramento ajustado). Estamos falando de 15 vezes lucro por ação da Coca-Cola em 1988.

Essa relação de preço sobre lucro (P/L) não tornava os papéis de Coca uma pechincha, mas o investidor acreditava que a empresa estava subvalorizada diante do seu potencial de crescimento. E Buffett estava certo:

2. A companhia tinha potencial de crescer no longo prazo

Ainda que o consumo de refrigerante tenha caído na última década, a Coca-Cola adquiriu e desenvolveu outras marcas de bebidas para expandir a sua base, como sucos, chás, bebidas esportivas, água engarrafada, café e até bebidas alcoólicas. Hoje, mais de 200 marcas e milhares de bebidas estão sob o guarda-chuva da companhia.

Não é por acaso que a receita anual da Coca-Cola foi de US$ 8,3 bilhões em 1988 para US$ 38,7 bilhões em 2021 — uma multiplicação de quase 5 vezes, ainda que as vendas de seu produto homônimo tenham estagnado.

Warren Buffett, como de costume, acertou em cheio no investimento. E agora é a sua vez de também começar a enriquecer com as escolhas certas.

Se você já investe em renda variável ou em ativos de risco, deve ter sentido que 2022 não foi um ano tão bom para muitos investimentos desse tipo.

Warren Buffett foi visionário e comprou ações da Coca há 34 anos. Mas será que hoje ainda vale a pena para o investidor brasileiro comprar esse mesmo papel?

Certamente, o contexto econômico atual é bem diferente do que tínhamos décadas atrás. Mas, com a estratégia adequada, é possível sim ganhar dinheiro com o mesmo plano utilizado por Buffett: apostar em uma empresa boa pagadora de dividendos e com potencial de crescimento no futuro.

Hoje, existem mais de 400 empresas listadas na B3 e mais de 6 mil nas bolsas dos Estados Unidos. Se você tiver tempo, recomendo pesquisar artigos, análises e estudar os informes de rendimento de algumas delas para chegar a sua própria conclusão.

Uma outra opção é acessar essa lista de empresas que a Empiricus Research, a maior casa de análise financeira do Brasil, identificou com as companhias que já estão dando os maiores retornos em dividendos da bolsa a seus investidores.

Os analistas da Empiricus formularam um plano prático para que seus assinantes consigam investir nas empresas que, além de terem potencial de crescer no futuro, também estão entregando "super dividendos" a quem começou a investir nelas. E você também pode fazer parte desse grupo.

Para você ter uma ideia, quem está seguindo esse plano à risca, investiu R$ 100 numa grande empresa brasileira e recebeu R$ 152 de dividendos — apenas em 2022. Estamos falando de um dividendo anual maior do que o próprio capital inicial investido.

