Commodities metálicas em queda: Itaú BBA rebaixa Usiminas e CSN

As ações ligadas às commodities metálicas como minério de ferro e aço têm enfrentado meses de volatilidade, prejudicadas pela queda na demanda de sua maior consumidora, a China. Considerando o cenário desafiador, os analistas do Itaú BBA rebaixaram a recomendação para as ações das siderúrgicas Usiminas (USIM5) e CSN (CSNA3) de neutra para underperform, equivalente à venda.

A avaliação do BBA é de que as siderúrgicas e mineradoras estão altamente expostas ao crescimento global mais fraco, que vem pesando sobre os preços do minério de ferro e do aço nos últimos meses.

“Adicionalmente, acreditamos que o mercado imobiliário na China não está respondendo às medidas de estímulo anunciadas desde o final de 2022. Na verdade, nossa equipe macro revisou recentemente sua estimativa para o PIB chinês para 5,4% em 2023 (de 5,7% anteriormente), principalmente devido a uma tendência mais baixista no mercado imobiliário”, afirmaram os analistas.

A leitura levou o BBA a reduzir a projeção para o preço do minério de ferro em 2023 de US$ 118 por tonelada para US$ 110 por tonelada no acumulado do ano.

Usiminas e CSN foram rebaixadas pela perspectiva de múltiplos pressionados, com geração de caixa limitada para os próximos dois anos. “Estamos reduzindo nossas estimativas de Ebitda para ambas as empresas, principalmente em resultados mais fracos do que o esperado na divisão de aço, mas também pelos preços em queda do minério”, informou o relatório.

Gerdau e Vale são apostas do Itaú BBA

Entre as siderúrgicas, o BBA mantém a aposta em Gerdau (GGBR4), que tem uma diversificação geográfica maior com uma operação mais resiliente nos Estados Unidos. A expectativa dos analistas é que o balanço continue forte, com bom retorno aos acionistas.

E apesar dos desafios para o minério de ferro, o Itaú BBA mantém a recomendação para as ações da Vale (VALE3). A questão é um potencial de valuation EV/Ebitda – indicador financeiro que compara o valor da empresa, acrescido das dívidas, dividido pelo lucro operacional.

“O EV/EBITDA ajustado para 2023 está em 3,8x, o que nos parece barato tanto em base absoluta e quanto em comparação com os pares australianos”, afirmaram. As principais concorrentes da Vale são as mineradoras BHP Billiton e Rio Tinto, ambas com raízes na Austrália.

