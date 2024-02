BTG rebaixa GOL (GOLL4) e reduz preço-alvo de R$ 10 para R$ 1

O BTG Pactual (mesmo grupo controlador da EXAME) rebaixou as ações da GOL (GOLL4) para venda. Além disso, a equipe de analistas do banco reduziu o preço-alvo do papel da companhia de R$ 10 para R$ 1. A reclassificação da ação da companhia segue o pedido voluntário de Chapter 11 da Gol e o anúncio de financiamento DIP (debtor-in-possession) de US$950 milhões.

"Supondo a conversão dos US$1,2 bilhão relacionados às notas sênior garantidas conversíveis com vencimento em 2028 e o financiamento DIP de US$950 milhões, chegamos a uma diluição de capital superior a 90%."

A equipe de analistas afirmou ainda, por meio de relatório, que à medida que o processo de reestruturação de capital se desenrola é esperado um ajuste da capacidade, o que resultará em um momento de resultados mais fraco no curto prazo.

Azul

O BTG também atualizou a recomendação da Azul (AZUL4) de neutro para compra e revisou o preço-alvo do papel de R$ 20 para R$ 33. Segundo o banco, a perspectiva positiva reflete uma estrutura de capital mais sólida após uma gestão significativa de passivos ao longo do último ano, além de menos concorrência no mercado doméstico, após a Gol entrar voluntariamente com o pedido de Chapter 11, reduzindo sua capacidade.

"Nenhuma exposição aos recentes problemas de fornecimento que afetam outras companhias aéreas, como problemas com motores P&W e as aeronaves Boeing MAX

9." Para a Azul, os analistas apontam um valuation atraente, com desconto de 34% em relação à média histórica.

Confira as últimas notícias de Invest: