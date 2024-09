Binance lança página dedicada a aumentar segurança do usuário e compartilha dicas de proteção

Com mais de 225 milhões de usuários em mais de 100 países, a Binance — maior plataforma de criptomoedas no mundo —, combina uma série de tecnologias avançadas para que seus clientes possam comprar e vender criptomoedas como Bitcoin (BTC), Ether (ETH) e Solana (SOL) com segurança. De avançados controles internos a parcerias com autoridades de diversos países, a maior exchange do mundo tem aumentado os esforços de combate a ilícitos financeiros que envolvam criptomoedas.

De olho na segurança do usuário, a plataforma lançou neste mês uma página dedicada à segurança do usuário com conteúdo específico para orientar sobre como detectar e evitar golpes. A campanha visa educar e proteger os usuários, oferecendo em um único lugar informações e ferramentas relevantes contra fraudes digitais.

A página de destino, que também será amplificada por meio das mídias sociais, inclui artigos e vídeos com instruções sobre como identificar e evitar golpes comuns, práticas de investimento seguras, como proteger informações pessoais e financeiras e ferramentas e processos da Binance para ajudar os usuários a se protegerem. Além disso, a Binance realizará webinars e sessões de perguntas e respostas com especialistas em segurança para envolver a comunidade e responder a quaisquer perguntas.

“Esse tema é prioridade na Binance e, sem dúvida, estamos liderando os esforços da indústria nesse sentido no Brasil e no mundo”, afirma Guilherme Nazar, VP da Binance para América Latina. “Estamos comprometidos em fornecer as ferramentas e o conhecimento necessários para que todos naveguem no mundo das criptomoedas com confiança e segurança. A América Latina é uma região em rápido crescimento para o mercado de criptomoedas e queremos garantir que nossos usuários estejam bem informados e protegidos.”

Entre as ferramentas desenvolvidas pela plataforma está a Prova de Reservas, que, como o próprio nome diz, comprova as reservas equivalentes para garantir os ativos do usuário sob custódia. Criado pela Binance para elevar os padrões da indústria e garantir a mais elevada segurança a seus usuários, o mecanismo tem como base uma árvore Merkle, que permite que os usuários verifiquem se seus ativos estão protegidos e disponíveis na plataforma. Atualmente, todos os ativos dos usuários, em mais de 30 tokens, têm pelo menos 100% de cobertura.

4 formas de aumentar a segurança

Listamos, a seguir, as quatro principais ferramentas que os usuários da Binance podem utilizar para aumentar a segurança de suas contas, com base em funcionalidades oferecidas pela própria plataforma. São elas:

Autenticação de Dois Fatores (2FA): um dos mecanismos mais eficazes para proteger contas, adiciona uma camada extra de segurança além da senha ao exigir também um código temporário gerado via aplicativo ou SMS. O objetivo é garantir que apenas o titular da conta possa acessá-la. Código anti-phishing: para evitar fraudes por e-mail, a Binance utiliza um código anti-phishing único. Incluído nas comunicações oficiais da plataforma, ele ajuda os usuários a identificar emails legítimos e phishing, protegendo informações sensíveis e prevenindo tentativas de fraude. Gerenciamento de endereços: essa funcionalidade permite aos usuários bloquear endereços de carteira que não sejam de confiança, evitando retiradas não autorizadas. É útil para prevenir movimentações não desejadas e manter a integridade dos ativos. Autenticação por dispositivo: garante que apenas dispositivos autorizados possam acessar a conta do usuário, reduzindo o risco de acesso não autorizado, e exigindo que cada dispositivo utilizado seja previamente registrado e autenticado.

Somadas a essas ferramentas, a Binance também faz uso de outras estratégias de segurança, como proteção contra tentativas de fraude, hacking e acessos não autorizados; ferramentas intuitivas e fáceis de configurar; autenticação de dispositivos; e adoção das melhores práticas de segurança cibernética do mundo.