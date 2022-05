As ações que pagam dividendos mais indicadas para maio

As ações da Itaúsa (ITSA4) lideram o ranking das recomendações de bancos, corretoras e casas de análise para o mês de maio como pagadoras de dividendos. Os papéis foram citados em quatro das oito carteiras consultadas pela EXAME Invest.

Sobre a Itaúsa, os analistas destacaram que as ações podem ser uma boa alternativa ao Itaú, tendo uma grande exposição ao banco, ao mesmo tempo que está se diversificando cada vez mais, o que pode ser feito com a venda de participações em empresas de serviços financeiros ou com a exploração de outros segmentos.

“Como referência, a empresa vem estudando investimentos em distribuição de energia e agronegócio. Assim, mantemos nossa recomendação de compra para a ação, que permanece com um desconto atraente através da metodologia de avaliação da SOTP (soma das partes)”, destacou a equipe de analistas da Ágora Investimentos.

Já os analistas do Santander destacaram em relatório que a Itaúsa aportou recentemente R$ 1,3 bilhão na Aegea — e agora também está presente no setor de saneamento. As principais empresas controladas pela Itaúsa se destacam nos diversos setores de negócios: Itaú Unibanco Holding S.A. e suas controladas Banco Itaú e Banco Itaú BBA, no segmento financeiro, e Dexco, Alpargatas, NTS e Itautec, no setor não industrial Somado a isso, o banco destacou que a Itaúsa herdou as ações da XP recentemente cindidas do Itaú Unibanco.

No final de março, a Itaúsa anunciou a venda de 12 milhões de ações das ações da XP, por um total de R$ 1,8 bilhão. A holding explicou que essas ações eram uma posição não estratégica no portfólio e que suas reservas de caixa precisavam ser reconfiguradas após suas recentes aquisições.

“Como parte do acordo firmado entre Itaú e XP no passado, o Itaú ainda exercerá um direito de compra de participação adicional de 11,38% da XP ao múltiplo de 19,0x P/L 2021 (transação já anunciada pelo Itaú e aprovada pelo Bacen). De acordo com nossos cálculos, a operação trará um ganho líquido de impostos de aprox. R$ 21 bilhões (ou10% do valor de mercado de Itaú). No caso de uma distribuição de dividendos 100% extraordinária, a Itaúsa receberia 37,3% deste valor, e o ganho de capital pós impostos poderia representar 9,1% da capitalização de mercado atual da Itaúsa.”

TIM e VALE

Outras duas ações que foram citadas no ranking são TIM (TIMS3) e Vale (VALE3), com três indicações cada uma. Em relação à TIM, os analistas destacaram que a companhia está oferecendo atualmente uma relação risco-retorno mais atrativa, tendo em vista: valuation mais descontado e maior potencial de valorização com a incorporação dos ativos móveis da Oi nos próximos trimestres.

Já sobre a Vale, a mineradora foi destaque por alguns motivos que devem beneficiar a companhia ao longo dos meses. Um deles é o estímulo chinês que deve aumentar a demanda de minério de ferro e refletir positivamente no resultado operacional da Vale. Com o caixa reforçado, a perspectiva é que a companhia pague dividendos gordos aos acionistas, no valor de cerca de US$ 13 bilhões. Vale lembrar que no ano passado, a mineradora foi a maior pagadora de dividendos, distribuindo um total de R$ 73,3 bilhões aos acionistas.

Ranking

Veja o ranking abaixo:

Ação Recomendação Itaúsa (ITSA4) 4 TIM (TIMS3) 3 Vale (VALE3) 3 Vibra Energia (VBBR3) 2 BB Seguridade (BBSE3) 2 ISA CTEEP (TRPL4) 2 Taesa (TAEE11) 2 Telefônica Vivo (VIVT3) 2 EDP Brasil (ENBR3) 2 Cemig (CMIG4) 1 Petrobras (PETR4) 1 Gerdau (GGBR4) 1 Itaú Unibanco (ITUB4) 1 Syn Prop & Tech (SYNE3) 1 B3 (B3SA3) 1 Unipar (UNIP6) 1 CSN (CSNA3) 1 Engie (EGIE3) 1 Grendene (GRND3) 1 Odontoprev (ODPV3) 1 CPFL Energia (CPFE3) 1 Minerva (BEEF3) 1 Banco do Brasil (BBAS3) 1 Bradespar (BRAP4) 1 Copel PNB (CPLE6) 1

Carteiras

Ágora Investimentos

Desempenho em abril: -5,60%

Desempenho no ano: 6%

Ações excluídas: Caixa Seguridade

Ação incluída: Vale

Ação Peso (%) Cemig (CMIG4) 20 Itaúsa (ITSA4) 20 TIM (TIMS3) 20 Vale (VALE3) 20 Vibra Energia (VBBR3) 20

Elite

Desempenho em abril: -3,65%

Desempenho em 2022: 14,29%

Não houve alteração na carteira.

Ação Peso (%) BB Seguridade (BBSE3) 20 Itaúsa (ITSA4) 20 ISA CTEEP (TRPL4) 20 Taesa (TAEE11) 20 Telefônica Vivo (VIVT3) 20

Guide Investimentos

Desempenho em abril: -8,14%

Desempenho em 2022: +3,06%

Não houve alteração na carteira.

Ação Peso (%) EDP Brasil (ENBR3) 20 Itaú Unibanco (ITUB4) 20 Petrobras (PETR4) 20 TIM (TIMS3) 20 Vale (VALE3) 20

Genial

Desempenho em abril: -7,46%

Desempenho em 2022: 11,19%

Ações excluídas: Copel

Ações incluídas: Cyrela Commercial Properties

Ação Peso (%) BB Seguridade (BBSE3) 20 Gerdau (GGBR4) 20 Itaú Unibanco (ITUB4) 20 Syn Prop & Tech (SYNE3) 20 Vale (VALE3) 20

Nova Futura

Desempenho em abril: 13,30%

Desempenho em 2022: 33,65%

Ações excluídas: Cyrela

Ação incluída: Unipar

Ação Peso (%) B3 (B3SA3) 20 CTEEP Cia Transm Energia Eletr Paulista (TRPL4) 20 Gerdau (GGBR4) 20 Unipar (UNIP6) 20 Vivo Telefônica (VIVT3) 20

Planner

Desempenho em abril: -1,96%

Desempenho em 2022: 12,10%

Ações excluídas: Alupar, Bradespar, Cemig, Minerva e Petrobras

Ações incluídas: CSN, Engie, Grendene, Odontoprev e Taesa

Ação Peso (%) CSN (CSNA3) 20 Engie (EGIE3) 20 Grendene (GRND3) 20 Odontoprev (ODPV3) 20 Taesa (TAEE11) 20

Santander

Desempenho em abril: -3,79%

Desempenho em 2022: 16,69%

Não houve alteração na carteira.

Ação Peso (%) CPFL Energia (CPFE3) 20 Itaúsa (ITSA4) 20 Minerva (BEEF3) 20 Petrobras (PETR3) 20 Vale (VALE3) 20

Terra

Desempenho em abril: -3,22%

Desempenho em 2022: 10,65%

Não houve alteração na carteira.