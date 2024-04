8 projeções para 8 meses: como ficam o Ibovespa, Bitcoin, juros e mais?

O que esperar do mercado financeiro nos próximos meses de 2024? Um terço deste ano já passou e é hora de calibrar as carteiras, segundo o gestor João Piccioni, da Empiricus Gestão. Enquanto alguns ativos “brilharam” do início do ano até agora, outros ficaram abaixo das expectativas dos investidores.

Esse foi o caso, por exemplo, das ações brasileiras. O Ibovespa – principal índice da bolsa – acumula uma desvalorização de mais de 5% neste ano. A decepção no índice foi tão alta que a bolsa do Brasil teve o pior desempenho entre os mercados globais no 1º trimestre do ano.

Mas não houve só pessimismo. Um tipo de investimento que surpreendeu nesse início de 2024 foi o de criptomoedas. O Bitcoin já disparou mais de 40% até agora e chegou a atingir a marca de US$ 73 mil em março.

Mas a verdade é que todos esses números já passaram. O 1º trimestre do ano já foi e quem quiser buscar lucros daqui para frente precisa saber o que esperar do futuro.

Não é à toa que João Piccioni reuniu 8 previsões de mercado para 2024. São elas:

Taxas de juros americanas; Taxa Selic; Ações americanas; Preço do barril de petróleo; Dólar Ouro e Bitcoin; Ibovespa; Petrobras e ações small caps da bolsa brasileira.

Portanto, para ajudar o investidor que quer se manter preparado para os próximos meses de 2024, Piccioni decidiu abrir quais são as suas expectativas para diferentes tipos de ativos e indicadores econômicos em uma carta gratuita.

Não é hora de abrir mão do Ibovespa – entenda o que está em jogo para a bolsa brasileira

Após um fim de ano de “festa” em 2023 – com renovação da máxima histórica em dezembro –, o Ibovespa foi tomado pelo pessimismo neste ano. O índice atingiu os 125 mil pontos e, como dito anteriormente, acumula queda de mais de 5% em 2024.

O desânimo pode ser explicado com diferentes motivos, mas alguns deles são: o cenário de maior cautela no mercado internacional, ruídos políticos na Petrobras e Vale – que são as empresas de maior peso do índice – e a política fiscal brasileira.

Mas Piccioni faz o alerta de que não é hora de desistir das ações brasileiras. Segundo o gestor, o Ibovespa ainda pode alcançar os 170 mil pontos em 2024, o que representa uma alta de 36% em relação ao patamar atual.

Existem três fatores que favorecem essa projeção, na visão do gestor:

As companhias fizeram a sua “lição de casa” no ano passado, com ajustes nas estruturas de custo e nos balanços ;

A continuação dos cortes da Selic : “o ciclo de queda pode até não ser o mais veloz, mas é suficiente para liberar caixa das empresas e impulsionar investimentos” , afirma;

As ações brasileiras ainda estão baratas quando comparadas à própria média histórica.

Bitcoin já disparou neste ano e gestor defende que existe um potencial lucrativo ainda maior por vir

Ao contrário da bolsa brasileira, o Bitcoin, que é a maior criptomoeda do mundo, começou 2024 com o pé direito. O ativo tem se destacado como o melhor investimento mês a mês e, só no 1º trimestre do ano, registrou alta de 72%.

Agora, o BTC está no patamar de US$ 66 mil, mas é esperado que esse valor não se mantenha por muito tempo.

Piccioni está otimista com a criptomoeda e defende que, devido aos efeitos do Halving – fenômeno que diminui a oferta do Bitcoin pela metade a cada 4 anos –, o ativo pode chegar a custar US$ 100 mil até o final do ano, o que poderia gerar uma valorização de 51%.

O que esperar das ações americanas nos próximos meses?

“O ano de 2024 será positivo para as ações americanas”. Foi com esse bom humor que o gestor definiu suas estimativas para as bolsas dos Estados Unidos.

O S&P 500, que reúne as 500 maiores empresas dos EUA, valorizou quase 7% neste ano e superou a máxima histórica em março, quando atingiu os 5.254 pontos.

Piccioni está confiante de que o índice pode continuar em uma trajetória de alta e chegar a até 6 mil pontos em 2024.

Os principais destaques na bolsa, na opinião do gestor, serão as ações Magnificent Seven, ou as 7 Magníficas, que é um grupo de empresas globais constituído por:

Nvidia (NVDA)

Tesla (TSLA)

Meta (META)

Apple (AAPL)

Amazon (AMZN)

Microsoft (MSFT)

Alphabet (GOOGL)

Para ele, as empresas devem continuar implementando iniciativas de inteligência artificial.

Outro segmento que também chama a atenção de Piccioni nas bolsas americanas é o de small caps. As ações menores sofreram fortes quedas nos últimos anos, mas podem se recuperar nos próximos meses:

“Acredito que este conjunto de ações voltará a se sobressair ao longo dos próximos trimestres. Um posicionamento no segmento me parece ainda mais interessante e oportuno neste momento”, afirma.

Gratuito: além do BTC, Ibovespa e ações americanas – veja outras 5 projeções para este ano

Além das projeções para o Ibovespa, o Bitcoin e as ações americanas, João Piccioni também reuniu outras 5 “previsões” para os mercados neste ano.

O gestor produziu uma carta gratuita que explica o que esperar de diferentes indicadores e a tese por trás de cada estimativa.

Os quatro primeiros meses foram bastante agitados para as economias globais. Houve um aumento da tensão no Oriente Médio e os Estados Unidos divulgaram dados de inflação acima do esperado, por exemplo.

Por isso, o investidor que não quiser ficar para trás precisa ficar por dentro do que esperar daqui para frente.

