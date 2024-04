Como entrar no mercado de carbono? Veja caminho para conquistar uma carreira verde sem experiência

Trabalhar com sustentabilidade pode ser um sonho para profissionais que desejam alcançar o sucesso no trabalho sem deixar de lado propósitos pessoais. Para quem possui essa aspiração, o setor de ESG está se consolidando como uma verdadeira porta de entrada e, dentro dele, um nicho específico ganha destaque: o mercado de carbono.

Nesse segmento de atuação, os profissionais precisam estar interessados em liderar as estratégias corporativas de mitigação das emissões de gases de efeito estufa e dispostos a desenvolver soluções inovadoras para enfrentar as mudanças climáticas.

Mas como ingressar nesse setor? É possível começar sem experiência? Veja algumas recomendações que podem facilitar a conquista de uma carreira no mercado de carbono.

Busque oportunidades que não exigem experiência prévia

Programas de estágio e trabalhos voluntários podem ser interessantes para quem dá seus primeiros passos na área e quer ganhar experiência para adicionar ao currículo. Nesses casos, o recomendado é procurar por oportunidades em empresas de consultorias, do setor ambiental ou que atuam com projetos de carbono. Mesmo sem remuneração, essas experiências podem fornecer habilidades práticas e contatos importantes na indústria.

Especialização é importante para sair na frente

Formações em áreas ambientais ou correlatas não garantem uma vantagem na corrida por vagas. Isso porque, mesmo com uma graduação na área, são poucas as instituições de ensino superior que preparam os alunos para trabalhar no mercado de carbono – um setor que ainda não está completamente integrado aos currículos universitários.

Por isso, para conseguir destaque, é importante uma especialização. E boa notícia é que existem cursos rápidos, sem pré-requisitos, que podem ser cursados de forma 100% online, sem exigir anos de dedicação (como uma nova graduação ou pós-graduação exigiria).

É o caso do curso Mercado de Carbono: Liderando Estratégias Sustentável, oferecido pela Faculdade EXAME. Com um currículo que equilibra teoria e prática, o curso é voltado para profissionais que desejam se especializar para atuar no mercado de carbono.

Podendo ser cursadas em até quatro semanas, as aulas abordam temas como práticas de governança, sustentabilidade e estratégias de transição para economia de baixo carbono.

Faça networking – é clichê, mas funciona

Essa é uma recomendação que aparece sempre: faça networking. Mesmo que pareça clichê, fazer conexões com pessoas da área pode ajudar bastante. Além de conhecer a perspectiva de quem está inserido no setor, o networking pode abrir muitas portas. Para isso, participe de eventos e conferências sobre sustentabilidade e mercado de carbono.

Procure estar sempre atualizado

Manter-se informado é essencial para uma carreira de sucesso nesse setor – que está em constante evolução. Não é raro encontrar profissionais que perdem oportunidades por falta de informação. Por isso, a recomendação é acompanhar tendências na área de sustentabilidade (desde regulamentações, tecnologias e oportunidades de investimento).

Mercado de Carbono: Liderando Estratégias Sustentáveis

Promovido pela Faculdade EXAME, o curso Mercado de Carbono: Liderando Estratégias Sustentáveis visa trazer aos alunos o entendimento sobre sustentabilidade, práticas de governança corporativa responsáveis e estratégias de transição para economia de baixo carbono. Para conhecer mais sobre o curso, que está com matrículas abertas, clique aqui.

