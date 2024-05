Ibovespa abre em queda de olho em projeção da Selic em dois dígitos pelo BC

O Ibovespa abriu a sessão desta segunda-feira, 20, em queda após a divulgação do Boletim Focus pelo Banco Central (BC). Investidores reagem a confirmação do cenário de desancoragem de expectativas, fazendo com que os analistas do BC elevassem as projeções da inflação e juros, e reduzissem a estimativa para o crescimento da economia brasileira.

Ibovespa hoje

IBOV: -0,05% aos 128.090 pontos

Pela segunda semana consecutiva, o Banco Central elevou a projeção do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para 2024, de 3,76% para 3,80%, no Boletim Focus divulgado nesta segunda. Já o IPCA para 2025 foi elevado pela terceira semana consecutiva, subindo de 3,66% para 3,74%. A inflação para 2026 e 2027 se mantevem em 3,50%.

Mas o destaque fica para a Selic de 2024, que agora chega a marca dos dois digitos: o BC já estima que ela terminará o ano em 10%. Para os juros de 2025 e 2026, as projeções se mantiveram em 9%, enquanto para 2027, o BC elevou de 8,63% também para 9%.

A estimativa para o Produto Interno Bruto (PIB) para 2024 caiu de 2,09% para 2,05%, enquanto as de 2025, 2026 e 2027 se mantiveram em 2%. Para o câmbio, as novas projeções apontam para R$ 5,04 ao final de 2024, frente aos R$ 5 anterior. Nos anos de 2025, 2026 e 2027, as estimativas do câmbio se mantiveram em R$ 5,05 (2025) e R$ 5,10 (2026 e 2027).

O movimento impacta a bolsa diretamente, que cai durante a abertura, não conseguindo se sustentar nem com a forte recuperação de Petrobras (PETR3; PETR4), com ambos os papéis subindo mais de 1% por volta das 10h20, ou com Vale (VALE3), que tem grande peso no índice e valoriza na casa dos 0,15% neste começo de pregão.

De olho no exterior

O mercado também acompanha a morte do presidente do Irã, Ebrahim Raisi, aos 63 anos. O falecimento da autoridade foi confirmado pelo govenro local nesta segunda em decorrência da queda do helicóptero em que estava junto com outras oito pessoas, que também vieram a falecer. Entre elas, também viajava o chanceler do país, Hossein Amirabdollhian, Malek Rahmati, governador da província iraniana do Azerbaijão Oriental; e Hojjatoleslam Al Hashem, líder religioso.

O acidente gera incertezas sobre o futuro político e econômico do país. Isso porque o falecimento de Raisi pode gerar disputa interna pelo poder, o que pode afetar os mercados internacionais. O Irã é o sétimo maior produtor mundial de petróleo, integrando a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep). Por volta das 8h15 desta manhã, os contratos futuros para julho de 2024 do petróleo tipo Brent e WTI caíam 0,54% e 0,79%, respectivamente.