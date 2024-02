Últimos dias para leilão da Receita Federal com Chevrolet Onix por R$ 40 mil; veja como participar

Nesta quinta-feira, 29, a Receita Federal realiza um leilão de itens que inclui veículos, celulares, fones de ouvido, câmeras, notebooks e smartwatches. Ao todo, são 100 lotes disponíveis para os lances apresentados pelos participantes.

O leilão está aberto para propostas desde o dia 21 de fevereiro até as 21h desta quarta-feira, 28. Às 9h do dia seguinte, 29 de fevereiro, o leilão começa oficialmente. De acordo com o edital, o evento atua com mercadorias abandonadas ou apreendidas pela alfândega do Porto de Santos (SP).

Em cada lote, há a possibilidade de ter mais de um item e os lances deverão ser feitos para os lotes como um todo. Quem arrematar o lote, levará todos os itens.

Os lances serão feitos em lotes fechados. No lote 36, por exemplo, é oferecido um Chevrolet Onix, pelo valor de R$ 40 mil no lance inicial.

Para os interessados em dispositivos eletrônicos, existem diversas opções de notebooks, principalmente da Apple, abertos para propostas. Veja:

No lote 33: um Mac Mini Apple A2348 8GB RAM, por pelo menos R$ 5.500;

No lote 34: um Macbook Air Apple 8 GB RAM, pelo lance inicial de R$ 3.400;

No lote 38: um MacBook Apple Air 256 GB SSD pelo lance inicial de R$ 2.500;

No lote 47: um tablet Apple Ipad Pro 256 GB, pelo valor mínimo de R$ 3 mil

O leilão também vai apresentar variedades de smartphones por valores que podem ser acessíveis, especialmente para quem não quiser se arriscar em lotes grandes. Confira:

No lote 3: um smartphone Galaxy A3 32 GB, a partir de de R$ 450;

No lote 6: os smartphones Galaxy A3 32 GB e Xiaomi MI 11T 128 GB, ambos a partir de R$ 900;

No lote 39: um smartphone Xiaomi Redmi 10C 4GB, a partir de R$ 800;

No lote 44: um smartphone Xiaomi Redmi Note 11 4GB, a partir de R$ 900.

Quais itens são oferecidos no leilão da Receita Federal?

Smartphones

Smartwatches

notebooks

tablet

switches

roteadores

modens

câmeras fotográficas

componentes e periféricos de informática

acessórios e peças de celular

fones de ouvido

equipamentos de áudio e vídeo

ferramentas

peças mecânicas

produtos químicos e têxteis

itens de utilidade doméstica

calçados

vestidos

calças e jaquetas

bicicletas

patinetes elétricos

automóvel

uma skate elétrico

um barco

Quem pode participar do leilão da Receita Federal?

O leilão ocorre de forma online e podem participar pessoas físicas maiores de 18 anos ou emancipadas, com Cadastro de Pessoas Física (CPF) e nível prata ou ouro da conta Gov.br. Para pessoas jurídicas, é necessário ter cadastro regular no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), também com nível prata ou ouro. Para a pessoa ou empresa não ser desclassificada, é necessário apresentar certidão negativa de débito.

Pessoas físicas podem somente fazer lances nos lotes de números: 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 16, 32 a 50, 59, 61, 66, 73, 74, 80, 81, 85, 93 e 94. Já pessoas jurídicas podem apresentar propostas para todos os lotes.

Os bens adquiridos por pessoas físicas somente poderão ser destinados ao uso e consumo pessoal, sendo proibida a comercialização. Já os bens arrematados por pessoas jurídicas poderão ser destinados, além do uso e consumo, para a industrialização ou comércio, com exceção dos lotes 3 a 6 e 39 ao 45, que não poderão ser destinados à comercialização.

Como participar do leilão da Receita Federal?

Para participar do leilão, é necessário se cadastrar no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), utilizando o certificado digital da conta Gov.br, no nível de prata ou ouro. Ao acessar, é necessário selecionar o edital de número 0817800/0001/2024 - Porto de Santos para incluir as propostas. No site, é possível conferir todo o edital.

Confira as últimas notícias de Invest: