Seguro de carros: pesquisa mostra que preço do serviço não alterou de outubro para novembro

Os preços de seguros de carros no Brasil não encareceram, nem baratearam em novembro, é o que mostra um estudo da TEx, insurtech especializada em soluções online para o mercado segurador. Após recuar durante seis meses consecutivos, o Índice de Preços do Seguro de Automóvel (IPSA) em novembro de 2023 ficou em 5,5%, mesmo número de outubro.

O mês de novembro quebrou uma sequência de variações relativas (qual o peso dos pontos percentuais) negativas que ocorre desde maio de 2023. Neste mês, ela ficou zerada, enquanto em outubro de 2023, a variação relativa foi de -5,2% e em setembro foi de -1,7%. Comparado ao mesmo período do ano anterior, o índice recuou 0,8 pontos percentuais, o que significa uma variação relativa de -12,7% no último ano.

“Já era esperado um cenário de estabilidade dos preços, tendo em vista que, após períodos de maiores ajustes, as seguradoras tendem a convergir nas decisões de precificação”, aponta a pesquisa. Com a estabilidade, os preços dos seguros de carros seguem abaixo do valor de novembro de 2022, quando o índice ficou em 6,3%, e mais próximo dos preços praticados em novembro de 2021, quando ficou em 5,1%.

Por que os preços dos seguros estão estáveis?

Um levantamento feito pela Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg) mostra que o mercado automotivo enfrentou uma falta de peças de reposição, o que ocasiona um atraso dos consertos e, consequentemente, um aumento do uso do carro reserva, alugado pelas seguradoras. O fato por ter sido um dos motivos que explica a estabilização dos preços.

“Além disso, dados do Índice Neurotech de Demanda por Seguros (INDS) apontam crescimento na demanda por seguros nos últimos meses, o que indica um aquecimento no mercado, que deve refletir no aumento dos preços dos seguros em breve”, destaca o relatório.

Homens e mulheres estão pagando mais barato

O levantamento analisou a diferença do preço pago entre homens e mulheres em seguros de carro durante novembro. Como resultado, ambos os sexos apresentaram queda, com destaque para o feminino que reduziu 2% no último mês. No entanto, a diferença entre homens e mulheres aumentou e os homens pagaram quase 12% a mais que as mulheres.

Ao olhar gênero e estado civil, homens solteiros pagaram quase 46% a mais que mulheres casadas. O mesmo movimento também é observado na situação inversa, mas menor: homens casados pagaram 12,9% a menos que mulheres solteiras.

Em qual região do país o seguro é mais caro?

O preço do seguro varia conforme a região, já que as seguradoras consideram na precificação as taxas de roubo e furto de determinado local. De acordo com o estudo, a região metropolitana do Rio de Janeiro, novamente, pagou 6,4% do valor do carro em seguro em novembro.

O número é aproximadamente 88% a mais comparado com a região metropolitana de Belém, que pagou 3,4% - o índice mais baixo das regiões comparadas. No entanto, houve uma pequena queda de 0,1 ponto percentual no preço pago por moradores do Rio, em comparação a outubro. Na sequência, está a região metropolitana de São Paulo, onde os moradores pagaram 6,2% no preço do seguro em novembro de 2022.

Quando observa-se as zonas (norte, sul, leste, oeste e centro), no Rio de Janeiro, a distância entre os extremos se destaca: a zona norte, região de maior índice, pagou quase

103% a mais que a zona sul, região de menor índice (com o adendo que no RJ não existe zona leste). Em São Paulo, foi a zona leste que obteve o índice mais caro, 7,7% - sendo 45,3% mais caro que a Zona Sul, região com a qual faz fronteira.

Carros mais cotados

O levantamento também traz quais carros as pessoas estão mais pesquisando para adquirir o seguro. O ranking, que elenca os 10 mais buscados, é em parceria com o Teleport, ferramenta utilizada pelas corretoras de seguros do país. No primeiro lugar, novamente, aparece o Chevrolet Onix, que se manteve na liderança com 5,5% do volume total de cotações, seguido pelo Hyundai HB20 com 4,6% e pelo Jeep Renegade com 3%.

Além da região, da idade, do gênero, do estado civil e da marca, o estudo também buscou entender o preço do seguro por tipo de combustível. Em novembro de 2023, veículos de propulsões alternativas tiveram participação somada de 3,4% no mercado geral. O volume dos híbridos, por sua vez, registrou 2,7% do preço de seguro, quase três vezes maior que o de elétricos, que representou com 0,7% do total.

