Resultado da Mega-Sena concurso 2757: ninguém acerta as seis dezenas

Ninguém acertou as seis dezenas no concurso 2757 da Mega-Sena, realizado na noite desse sábado, 3, em São Paulo. Foram sorteados os números 21 - 51 - 54 - 37 - 01 - 40. O prêmio a ser pago no próximo concurso, terça-feira, 6, será de R$ 12 milhões.

Ao todo, 32 apostas chegaram perto e acertaram cinco dezenas. Para cada uma a Caixa vai pagar R$ 71.775,30. Mais 2 mil acertaram quatro dezenas e vão receber R$ 1.640,57 cada

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.

Números sorteados da Mega-Sena

30 - 20 - 37 - 34 - 16 - 45

Qual a probabilidade de vencer na Mega-Sena?

A probabilidade de acertar as seis dezenas com uma aposta simples de R$ 5,00 é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa Econômica Federal.

O que fazer com o prêmio da Mega-Sena?

Ao ganhar na Mega-Sena, você tem muitas opções de como usar o dinheiro. Você pode usá-lo para:

Pagar dívidas

Investir no futuro

Fazer uma viagem dos sonhos

Ajudar a sua família e amigos

Fazer a diferença no mundo

A melhor maneira de usar o prêmio da Mega-Sena é aquela que atende às suas necessidades e objetivos.

Bolão

O Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 10 e cada cota não pode ser inferior a R$ 5. É possível realizar um bolão de no mínimo duas e no máximo cem cotas.

Como apostar na Mega-Sena

(Com Agência Brasil)