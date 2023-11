Receita Federal realiza leilão com Iphone 12 por R$ 1 mil; veja como participar

A Receita Federal realiza, no dia 22 de novembro, um leilão de celulares, jóias, notebooks entre outros itens. Ao todo, são 149 lotes, sendo que 21 são apenas de Iphones 12 por R$ 1 mil em lote único. Além dos celulares, é possível encontrar notebooks da marca Dell por R$ 1.750.

Até às 20h do dia 21 de novembro, o leilão estará aberto para propostas. Já às 11h do dia seguinte, é quando acontecerá o leilão de fato. De acordo com o edital, o leilão atua com mercadorias abandonadas ou apreendidas pela alfândega do aeroporto internacional de Guarulhos.

Como funciona o leilão da Receita Federal?

O leilão ocorre de forma online e podem participar pessoas físicas e jurídicas. Para a pessoa ou empresa não ser desclassificada, é necessário apresentar certidão negativa de débito. Pessoas físicas podem somente fazer lances nos lotes de números 11 a 60 e 97 a 149. Já as pessoas jurídicas podem apresentar propostas para todos os lotes.

Para participar do leilão, é necessário se cadastrar no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), utilizando o certificado digital da conta Gov.br, no nível de prata ou ouro. Ao acessar, é necessário selecionar o edital de número 0817600/000004/2023 para incluir as propostas. No site, é possível conferir todo o edital.

Os bens arrematados por pessoas físicas somente poderão ser destinados ao uso e consumo pessoal, sendo proibida a comercialização. Já os bens arrematados por pessoas jurídicas poderão ser destinados, além do uso e consumo, para a industrialização ou comércio.