Receita Federal realiza leilão com Macbook por R$ 3.700 e Iphone por R$ 4 mil; veja como participar

Em 28 de março, a Alfândega da Receita Federal no Aeroporto de Guarulhos vai realizar mais um leilão de celulares, veículos, eletrodomésticos entre outros itens. Ao todo, são 129 lotes disponíveis para os lances apresentados pelos participantes.

Os lances serão feitos em lotes fechados. Para quem está a procura de um veículo por preços acessíveis, no lote 44, por exemplo, é oferecido um Volkswagen Gol, pelo valor mínimo de R$ 8 mil. O lote 46 destaca o Toyota Prêmio a partir de R$ 12 mil. E o lote 45 apresenta o Chevrolet Corsa, por R$ 3 mil.

O leilão oferece também caminhões. No lote 15, destaca-se o Scania P-340, por R$ 76 mil. E lote 43, há o Volvo 2004 pelo preço mínimo de 55 mil.

Há também diversas opções de smartphones, especialmente da Apple. Os lotes 101 a 110 destacam o Iphone 14 Pro Max 128 GB (em apenas uma unidade cada lote) pelo valor mínimo de R$ 4 mil.

Entre os dispositivos eletrônicos oferecidos no leilão, os notebooks são os mais atrativos. Confira:

No lote 76: 1 Notebook Dell Vostro 5402 e 2 Notebooks Acer Aspire, a partir de R$ 180 mil;

No lote 97: Notebook Macbook Air 13-Inch, Notebook Macbook Pro 16-Inch e 2 Notebooks Macbook Pro 13-Inch (com outros dispositivos complementares) a partir de R$ 140 mil;

No lote 92: Notebook Macbook Pro 13-Inch (com outros dispositivos complementares) a partir de R$ 140 mil;

No lote 111: Notebook Dell Precision 3551 a partir de R$ 7.800;

No lote 119: Notebook Macbook Air 13-Inch a partir de R$ 3.700;

No lote 120: Notebook Macbook Pro 16-Inch a partie de R$ 7.300;

Como participar do leilão?

De acordo com o edital do leilão, todos os bens vendidos pela Receita Federal são mercadorias apreendidas ou abandonadas na Delegacia do órgão público em Ribeirão Preto (SP).

As propostas para participar do leilão devem ser feitas exclusivamente online, a partir das 8h do dia 26 de março até as 20h do dia 27 de março.

Pela primeira vez, a Receita permite a visitação dos lotes no saguão do Terminal 3 do Aeroporto de Guarulhos (mezanino). A entrada estará aberta nos dias 20 e 21 de março, das 9h30 às 16h30, sem a necessidade de agendamento prévio. Após a arrematação, os licitantes terão 30 dias para retirar os lotes.

A participação no leilão eletrônico está disponível tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas, através do serviço "Sistema de Leilão Eletrônico", acessado pelo Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), utilizando identidades digitais da conta Gov.br com nível de confiabilidade Prata ou Ouro.

De acordo com o órgão, as mercadorias como celular e acessório relacionados não podem ser comercializadas, mesmo que tenham sido arrematadas por pessoas jurídicas.

Quem pode participar do leilão?

Os interessados que forem Pessoas físicas podem participar do leilão sob as seguintes condições:

ser maior de 18 anos ou pessoa emancipada;

ser inscrito no Cadastro de Pessoas Física (CPF);

possuir selo de confiabilidade Prata ou Ouro no sistema de identidade digital do Governo Federal.

Por outro lado, para as pessoas jurídicas, as regras são:

possuir cadastro regular no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica (CNPJ);

o responsável da empresa ou seu procurador precisa ter selo de confiabilidade Prata ou Ouro no sistema de identidade digital do Governo Federal.

Quais itens são oferecidos no leilão da Receita Federal?