Leilão da Receita Federal tem bolsa da Gucci, copo Stanley, rubis e esmeraldas; veja como participar

Mais um leilão com mercadorias e veículos apreendidos ou abandonados será realizado no próximo dia 28 pela Alfândega da Receita Federal do Brasil. Ao todo, são 129 lotes. Pessoas físicas e jurídicas têm a chance de participar e adquirir itens como iPhones, notebooks (incluindo MacBooks, da Apple), fones de ouvido, pedras preciosas, carros, copos Stanley, moda feminina de luxo, além de relógios, videogame, peças para automóveis, entre outros. O leilão será realizado de forma eletrônica.

Carros, iPhone 14 e PlayStation 5

Os lances são feitos para lotes fechados de produtos, o que permite aos participantes competir por um conjunto de itens. Neste leilão, o lote 51 é o mais caro com mais de 50 mil displays para celulares e duas brocas para perfuração, e com o lance mínimo de 1,5 milhão. Já o lote de número 118 é o mais barato e pode ser arrematado a partir de R$ 200, que traz uma caixa de som bluetooth da marca JBL.

Nos lotes 41, 42, 44, 45 e 46, é possível arrematar carros a partir de R$ 3 mil; no lote 57, é possível arrematar um casaco da marca Fendi a partir de R$ 12 mil. O lote 101 tem um iPhone 14 Pro Max, um carregador e uma Amazon Echo Dot, com preço mínimo de R$ 4.000; O lote de número 103, é possível adquirir um iPhone 14, fones de ouvido e uma air tag a partir de R$ 4,5 mil. Outro destaque é o lote 117, possível arrematar um microscópio a partir de R$ 1,6 mil. O lote 119 engloba um MacBook Air e uma Alexa Echo Dot, com lance inicial de R$ 3.700; O lote 122 é possível arrematar um PlayStation 5 a partir de R$ 1,4 mil.

Também estão disponíveis pedras e cristais. O lote 74 conta com turmalinas, rubi e esmeraldas, e pode ser arretado pelo preço mínimo de 65.082,00; O lote 44 traz um Volkswagen Gol 1.0, ano 2008/2009, por R$ 8.000; e o 45 tem um Chevrolet Corsa 1.0, ano 2000/2001, com lances iniciando em R$ 3.000.

Veja outros itens disponíveis:

notebooks, smartphones e fones de ouvido;

bolsas, carteiras, mochilas e calçados;

baterias para drone;

poltrona reclinável;

Carros e caminhões;

peças e acessórios para veículos;

refletores de LED;

cartuchos para impressoras;

livros;

bicicleta ergométrica;

tapetes;

quadros decorativos;

câmeras de segurança;

mesa de som;

cadeiras giratórias;

peças de aeronaves;

tablets;

roteadores;

drones;

microscópio;

Pessoas físicas só poderão fazer lances para os seguintes lotes: 68, 69, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126 e 129. Pessoas jurídicas, por sua vez, poderão oferecer propostas para todos os lotes. Há lotes que só poderão ser destinados a uso ou consumo, sendo vedada a comercialização.

Como participar do Leilão da Receita Federal?

Pela primeira vez, os lotes poderão ser visitados no saguão do Terminal 3 do Aeroporto de Guarulhos. A visitação ocorrerá entre os dias 20 e 21 de março, das 09h30 às 16h30, sem necessidade de agendamento. A partir da arrematação, os licitantes terão 30 dias para retirada dos lotes.

As propostas de valor para o leilão só podem ser feitas de forma online, das 8h do dia 26 de março até as 20h do dia 27 de março. Os lances devem ser feitos para os lotes fechados ( conjunto de determinados itens).

Para dar lances, o licitante precisa entrar no Portal e-CAC, da Receita Federal. O site pode ser acessado a partir do login gov.br, mas somente aos cidadãos que tenham uma conta nível prata ou ouro. Isso pode ser obtido a partir da vinculação da conta bancária de quem estiver acessando, biometria facial da CNH ou certificado digital à conta gov.br. Após entrar no portal, o licitante pode selecionar a opção “Outros” e, depois, clicar em “Participar de leilão eletrônico da Receita Federal”, selecionar o edital do leilão em questão, de número 0817800/000001/2024 – Guarulhos.

Podem participar do leilão pessoas jurídicas regularmente constituídas inscritas no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), ou pessoas físicas, maiores de 18 anos ou emancipadas, inscritas no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF)