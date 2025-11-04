Quem ganha e quem perde com reforma de IR que chega hoje ao Senado

O relatório do projeto que garante a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês será apresentado na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado nesta terça-feira, 4. A expectativa é que o texto seja votado ainda hoje na Comissão. Se o texto passar sem alterações, segue para a sanção do presidente Lula.

A proposta prevê isenção para quem ganha até R$ 5 mil por mês e determina a redução gradual da alíquota para quem ganha entre R$ 5 mil e R$ 7.350.

Na prática, a redução do IR para quem ganha menos deve ser compensada pelo aumento do imposto dos mais ricos, já que a renúncia fiscal é estimada em cerca de R$ 30 bilhões anuais.

O projeto estabelece uma cobrança de impostos sobre lucros e dividendos distribuídos acima de R$ 50 mil por mês, que atinge grandes companhias com sócios fora do país. Até dezembro de 2025, no entanto, haverá regra de transição e os pagamentos desse período não serão tributados. Além disso, a proposta também cria um imposto mínimo de 10% para quem ganha acima de R$ 1,2 milhão por ano. Para quem ganha de R$ 600 mil a R$ 1,2 milhão por ano, a alíquota mínima subirá gradualmente até os 10%.

Segundo o Ministério da Fazenda, a tributação de 10% atingirá 0,13% dos contribuintes, que hoje pagam, em média, apenas 2,54% de Imposto de Renda. Trabalhadores em geral pagam, em média, 9% a 11% de IR sobre seus ganhos.

Atualmente, está isento apenas quem recebe até R$ 3,03 mil mensais, o equivalente a dois salários mínimos. A proposta do governo é que a isenção para quem ganha até R$ 5 mil seja válida a partir de 2026.

Quanto vai ser a economia para quem ganha menos?

De acordo com cálculos elaborados pela Confirp Contabilidade, com base no projeto aprovado na Câmara, os descontos de IR acrescentam os seguintes valores à renda mensal de cada faixa salarial (contando com pagamento de 13º salário):