Quem ganha e quem perde com reforma de IR que chega hoje ao Senado

Repórter de Mercados
Publicado em 4 de novembro de 2025 às 09h37.
O relatório do projeto que garante a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês será apresentado na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado nesta terça-feira, 4. A expectativa é que o texto seja votado ainda hoje na Comissão. Se o texto passar sem alterações, segue para a sanção do presidente Lula.
A proposta prevê isenção para quem ganha até R$ 5 mil por mês e determina a redução gradual da alíquota para quem ganha entre R$ 5 mil e R$ 7.350.
Na prática, a redução do IR para quem ganha menos deve ser compensada pelo aumento do imposto dos mais ricos, já que a renúncia fiscal é estimada em cerca de R$ 30 bilhões anuais.
O projeto estabelece uma cobrança de impostos sobre lucros e dividendos distribuídos acima de R$ 50 mil por mês, que atinge grandes companhias com sócios fora do país. Até dezembro de 2025, no entanto, haverá regra de transição e os pagamentos desse período não serão tributados. Além disso, a proposta também cria um imposto mínimo de 10% para quem ganha acima de R$ 1,2 milhão por ano. Para quem ganha de R$ 600 mil a R$ 1,2 milhão por ano, a alíquota mínima subirá gradualmente até os 10%.
Segundo o Ministério da Fazenda, a tributação de 10% atingirá 0,13% dos contribuintes, que hoje pagam, em média, apenas 2,54% de Imposto de Renda. Trabalhadores em geral pagam, em média, 9% a 11% de IR sobre seus ganhos.
Atualmente, está isento apenas quem recebe até R$ 3,03 mil mensais, o equivalente a dois salários mínimos. A proposta do governo é que a isenção para quem ganha até R$ 5 mil seja válida a partir de 2026.
De acordo com cálculos elaborados pela Confirp Contabilidade, com base no projeto aprovado na Câmara, os descontos de IR acrescentam os seguintes valores à renda mensal de cada faixa salarial (contando com pagamento de 13º salário):
|Renda Bruta
|Ganho por Mês
|Ganho Anual
|% sobre Salário
|3.036,00
|-
|-
|-
|3.400,00
|27,30
|354,89
|10,44%
|3.600,00
|54,76
|711,89
|19,77%
|3.800,00
|84,76
|1.101,89
|29,00%
|4.000,00
|114,76
|1.491,89
|37,30%
|4.200,00
|144,76
|1.881,89
|44,81%
|4.400,00
|177,89
|2.312,57
|52,56%
|4.600,00
|222,89
|2.897,57
|62,99%
|4.800,00
|267,89
|3.482,57
|72,55%
|5.000,00
|312,89
|4.067,57
|81,35%
|5.200,00
|286,27
|3.721,46
|71,57%
|5.400,00
|259,64
|3.375,28
|62,51%
|5.600,00
|233,01
|3.029,10
|54,09%
|5.800,00
|206,38
|2.682,93
|46,26%
|6.000,00
|179,75
|2.336,75
|38,95%
|6.200,00
|153,12
|1.990,57
|32,11%
|6.400,00
|126,49
|1.644,40
|25,69%
|6.600,00
|99,86
|1.298,22
|19,67%
|6.800,00
|73,23
|952,04
|14,00%
|7.000,00
|46,60
|605,86
|8,66%
|7.200,00
|19,98
|259,69
|3,61%
|7.350,00
|0,00
|0,00
|0,00%
|7.400,00
|0,00
|0,00
|0,00%
|7.500,00
|-
|-
|0,00%
|8.000,00
|-
|-
|0,00%