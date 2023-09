Qual o momento ideal para comprar passagem para o Natal? Google Flights responde. Veja recomendações

O período de festas de fim de ano, sobretudo próximo ao Natal, é o momento em que muitas pessoas aproveitam para viajar e/ou visitar familiares distantes. Diante disso, um novo recurso do Google Flights pode ser um aliado para comprar passagens aéreas e ainda economizar num período de alta temporada.

O novo recurso, que permite indicar o momento ideal para comprar passagens aéreas, revela ainda o período ideal para realizar as reservas de fim de ano pagando barato.

Veja a seguir quando comprar passagens para o Natal:

Reserve com antecedência

Segundo o Google Flights, independentemente da data, fazer escala e evitar saídas de fim de semana seguem sendo as melhores maneiras de economizar na reserva do seu próximo voo. Mas no caso dos voos na época do Natal, é preciso reservar ainda mais cedo do que o normal.

"É mais provável que você encontre ofertas no início de outubro", diz o blog da empresa.

71 dias antes da data de partida

Ainda de acordo com a plataforma, os preços médios das passagens tendem a ser mais baixos 71 dias antes da partida.

Segundo a empresa, essa é uma grande mudança em relação aos nossos insights de 2022, que descobriram que os preços médios eram mais baixos apenas 22 dias antes da partida.