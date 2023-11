Poupança, CDB ou conta que rende? O que especialistas dizem sobre as aplicações

Poupança, CDB e conta que rende são as opções mais populares para guardar dinheiro. Cada uma delas tem suas vantagens e desvantagens, que devem ser consideradas antes de fazer a escolha.

A poupança é a opção mais segura, pois conta com garantia do Fundo Garantidor de Crédito (FGC). No entanto, sua rentabilidade é baixa e não acompanha a inflação.

O CDB é uma opção mais rentável do que a poupança. Sua rentabilidade é atrelada ao CDI, que é um indicador financeiro que acompanha a taxa básica de juros da economia.

A conta que rende também oferece rentabilidade maior do que a poupança. No entanto, sua rentabilidade é limitada a 100% do CDI.

Como guardar dinheiro disponível a qualquer momento?

A melhor forma é estabelecer metas e direcionar os recursos para investimentos. Isso porque, se o dinheiro ficar parado na conta corrente ou na poupança, ele perderá valor devido à inflação, diz Taís Magalhães, planejadora financeira da SuperRico.

No caso da poupança, a rentabilidade atual é de 0,5% + TR (taxa referencial, uma taxa de juros que serve de referência para outras taxas) ao mês, o que representa um rendimento de 6,16% ao ano. “Essa rentabilidade é baixa e não acompanha a inflação, o que significa que o dinheiro vai perdendo valor ao longo do tempo”, explica Marlon Glaciano, planejador financeiro e especialista em finanças

Já o CDB é uma opção mais rentável do que a poupança. A rentabilidade do CDB é atrelada ao CDI, que é um indicador financeiro que acompanha a taxa básica de juros da economia, a Selic. Atualmente, a Selic está em 12,25% ao ano, o que significa que o CDI está em 12,15% ao ano.

O valor da rentabilidade do CDB varia de acordo com o prazo de vencimento do título e com a liquidez. Os CDBs com liquidez diária, ou seja, que podem ser resgatados a qualquer momento, geralmente têm rentabilidade menor do que os CDBs com prazo de vencimento maior.

A conta que rende também utiliza o CDI como referência, mas a sua rentabilidade é limitada a 100% do CDI ao mês. Isso significa que, mesmo que a Selic suba, a rentabilidade da conta que rende não vai superar 100% do CDI.

Qual é o melhor rendimento possível atualmente?

Neste momento, dizem os especialistas, a recomendação mais inteligente e objetiva é de utilizar um CDB com liquidez diária que remunere ao menos 100% do CDI.

Poupança, CDB ou conta que rende?

Considerando o cenário financeiro, a poupança é a opção que rende menos remunerando 0,5% + TR ao mês com o cenário da SELIC acima de 8,5% ao ano.

Com o CDB, é possível uma remuneração melhor. “Já que o mesmo têm seus rendimentos atrelados ao CDI que por sua vez acompanha a Selic”, explica Marlon Glaciano.

O valor da rentabilidade do CDB está atrelado a sua liquidez, isto é, o tempo que o dinheiro precisará ficar sob a custódia do emissor do título. Quanto menor a liquidez, maior a rentabilidade.

Qual a diferença entre poupança, CBD e conta corrente?

Poupança

A poupança é uma conta específica para guardar dinheiro. Ela é diferente da conta corrente, que é utilizada para fazer transações. A poupança tem rentabilidade baixa e não acompanha a inflação. No entanto, é uma aplicação segura, pois conta com garantia do Fundo Garantidor de Crédito (FGC). Além disso, não tem cobrança de imposto de renda.

CDB

O CDB é um tipo de investimento em renda fixa. É um empréstimo que você faz para o banco. A rentabilidade do CDB é pós-fixada, geralmente atrelada ao CDI. O CDB pode ser resgatado a qualquer momento, mas há incidência de IOF nos primeiros 30 dias. Também há incidência de imposto de renda, com alíquota regressiva.

Conta remunerada

A conta remunerada é uma forma de aplicação automática do dinheiro que está parado na conta corrente. A rentabilidade varia de acordo com a instituição financeira. Em geral, rende mais que a poupança, oferecendo rendimentos em torno de 100% do CDI. Também sofre incidência de IOF e imposto de renda.

Qual a melhor opção?

A melhor opção para guardar dinheiro depende das suas necessidades e objetivos. Se você precisa de dinheiro disponível a qualquer momento, a poupança é a melhor opção. Ela é a opção mais segura e não tem cobrança de imposto de renda, explica Taís Magalhães.

Se você pode esperar alguns dias para resgatar o dinheiro, o CDB é a melhor opção. Ele oferece rentabilidade maior que a poupança, mesmo considerando a incidência de IOF e imposto de renda.

Se você quer uma opção segura e com boa rentabilidade, a conta remunerada é uma boa opção. Ela rende mais que a poupança, mas pode ter algumas restrições, como limite de valor ou carência para resgate.