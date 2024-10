LOG vende galpões do CE e ES por quase R$ 500 milhões

A LOG Commercial Properties anunciou a venda dos ativos LOG Fortaleza III e LOG Viana II por R$ 484,16 milhões. Os galpões estão localizados no Ceará e no Espírito Santo, respectivamente, e, juntos, possuem uma área bruta locável de 149.625 m². A margem bruta da transação é de 33%, impulsionada pelo aumento no Yield on Cost (YoC) e pela compressão da taxa de capitalização.

A liquidação será realizada em duas parcelas: 55,5% no fechamento da transação e 44,5% após 24 meses, corrigida pelo IPCA. A conclusão está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).

Esta é a quinta venda da LOG em 2024, totalizando R$ 1,5 bilhão e 413.554 m² de ABL. Parte do valor obtido está sendo destinado à recompra de ações, com um desconto superior a 40% em relação ao valor patrimonial líquido (NAV). Desde 2022, a LOG já vendeu R$ 3,1 bilhões em ativos.

"Mais um negócio positivo"

A transação foi vista como positiva por analistas do BTG Pactual, do mesmo grupo controlador da EXAME.

"Este é outro negócio positivo para a LOG, pois a avaliação foi atrativa (8% de exit cap rate) e representativa (16% do valor de mercado, excluindo recebíveis de fusões e aquisições). Os recursos devem ajudar a LOG a continuar reduzindo sua alavancagem e recomprando ações (o que é positivo, já que a ação é negociada com um grande desconto de 40% em relação ao NAV)", avalia o BTG.