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Postos oferecem gasolina abaixo de R$ 5 no Rio e em SP — mas é só hoje

Dia Livre de Imposto tem combustível sem repasse de tributos, mas com disponibilidade limitada

Gasolina no Dia Livre de Impostos: além do abastecimento com desconto, haverá distribuição de panfletos e atividades interativas voltadas à conscientização sobre a formação dos preços e o impacto dos tributos (Bloomberg/Getty Images)

Gasolina no Dia Livre de Impostos: além do abastecimento com desconto, haverá distribuição de panfletos e atividades interativas voltadas à conscientização sobre a formação dos preços e o impacto dos tributos (Bloomberg/Getty Images)

Clara Assunção
Clara Assunção

Repórter

Publicado em 28 de maio de 2026 às 05h00.

O consumidor que encontrar um posto de gasolina participante do Dia Livre de Impostos (DLI) nesta quinta-feira, 28, poderá abastecer pagando menos pelo combusível, mas provavelmente terá de enfrentar filas para aproveitar o desconto. A ação, promovida pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), chega à sua 20ª edição com a proposta de mostrar quanto os tributos pesam no preço final pago pelos brasileiros.

Neste ano, 22 postos de combustíveis em sete estados vão vender gasolina sem repassar a carga tributária ao consumidor. Para a ação, serão disponibilizados 5 mil litros de combustível, com limite de até 20 litros por veículo.

Além do abastecimento com desconto, haverá distribuição de panfletos e atividades interativas voltadas à conscientização sobre a formação dos preços e o impacto dos tributos, de acordo com a organização.

Na capital paulista, uma ação já está confirmada para a partir das 7h no Posto G4, que fica na Avenida Giovanni Gronchi, 6.600, no Morumbi, na zona sul da cidade.

Mas afinal, vale a pena enfrentar a fila?

Os cálculos divulgados pela CNDL mostram que, sem impostos, o preço da gasolina poderia cair cerca de um terço. Em São Paulo, por exemplo, o litro vendido atualmente a R$ 6,79 cairia para R$ 4,54 sem a incidência tributária. A diferença de R$ 2,25 representa uma redução aproximada de 33,14%.

No Rio de Janeiro, a gasolina passaria de R$ 6,59 para R$ 4,40 sem tributos, queda de R$ 2,19, ou cerca de 33,23%.

A diferença ajuda a ilustrar o peso dos impostos na composição do combustível, embora eles não sejam os únicos responsáveis pelo valor final pago pelo consumidor.

Segundo cálculos da Petrobras, o preço médio da gasolina no país estava em R$ 6,62 no período de 17 a 23 de maio de 2026. Desse total, R$ 1,80 correspondem à parcela da Petrobras, equivalente a 27,2% do preço final.

Mas outros componentes também têm peso relevante. A distribuição e a revenda representam R$ 1,81 (27,3%), enquanto o custo do etanol anidro adicionado obrigatoriamente à gasolina responde por R$ 0,76 (11,5%).

Os tributos, por sua vez, somam mais de um terço do valor final. O imposto estadual corresponde a R$ 1,57 (23,7%) e os impostos federais chegam a R$ 0,68 (10,3%).

Dia do Imposto Zero 2026: o que é e como funciona

A confederação responsável pela iniciativa afirma que o DLI ocorre neste ano em um "cenário econômico desafiador". Segundo a entidade, o brasileiro trabalha, em média, cinco meses por ano apenas para pagar impostos e o retorno em áreas como saúde e segurança ainda é insuficiente diante da elevada arrecadação.

Além dos postos, a ação também inclui outros setores como bares, restaurantes e lojas do varejo. No ano passado, mais de 100 mil lojas de todo o país participaram da ação. Segundo os organizadores, a programação incluirá materiais informativos, brindes e atividades interativas para ampliar o debate sobre tributação.

Neste ano, o movimento também será acompanhado da divulgação de um "Manifesto à Nação e ao Poder Público", no qual a CNDL cobra maior previsibilidade tributária, simplificação da transição da Reforma Tributária, isonomia concorrencial frente às plataformas internacionais de e-commerce e melhor qualidade do gasto público.

"O DLI não é apenas uma promoção comercial, é um movimento cívico que coloca o cidadão no centro do debate tributário", afirmou o presidente da CNDL, José César da Costa.

Os consumidores podem consultar os participantes no site oficial do movimento.

Postos que vão participar do Dia do Imposto Zero:

Anápolis, Goiás

  • Posto Masut
  • Posto São Francisco
  • Posto Avenida

Brasília, Distrito Federal

  • Posto Jarjour 206 Norte

Minas Gerais

Parceria CDL e Minaspetro (Em Belo Horizonte: 5 mil litros de gasolina a R$ 3,64 e 10 mil litros de diesel a R$ 5,62) / No interior de Minas (1 mil litros de gasolina por posto a R$ 3,64)

  • Belo Horizonte
    Posto Oceano
    Av. do Contorno, 10.325 – Barro Preto
  • Conselheiro Lafaiete
    Posto NR
    Rua Alfredo Elias Mafuz, 1.114 – Santa Matilde
  • Divinópolis
    Auto Posto Prime
    Avenida JK, 850 – Bom Pastor
  • Governador Valadares
    Posto Kamaleão 1
    Av. Moacir Paleta, 965 – São Pedro
  • Ipatinga
    Posto Central 2
    Av. Castelo Branco, 65 – Horto
  • Juiz de Fora
    Posto Ipê
    Rua Benjamin Guimarães, 795 – Democrata
  • Montes Claros
    Posto Varanda II
    Av. Deputado Plínio Ribeiro, 3.150 – Vila Ipiranga
  • Muriaé
    Posto Minutus
    BR-116, km 5245 – Barra
  • Pouso Alegre
    Posto Comendador
    Rua Comendador José Garcia, 588 – Centro
  • Teófilo Otoni
    Posto Atalaia 2
    Av. Sidônio Otoni, 1.442

Rio Grande do Sul

  • Postos Sander
    Sananduva Rodoil
    Marau Shell 009
    Erechim BR
    Caxias do Sul Ipiranga 036
    Vacaria 79 br
    Passo fundo 018 (250 senhas)
  • Postos Sim
    SIM Caxias Shopping
    SIM Bagé Unipampa
    SIM Erechim
    SIM POA
    SIM POA Juca Batista
    SIM POA Santana
    9.600l de gasolina
  • Postos Gambino
    Caxias
    Farroupilha
    Bento
    São Marcos
    900 senhas13.000l

Espírito Santo, Vitória

  • Posto Iate (5 mil litros de gasolina)

São Paulo, SP

  • Posto G4
    Endereço: Av. Giovanni Gronchi, 6600 - Morumbi, São Paulo - SP, 05651-000

Rio de Janeiro, RJ

  • Av. Salvador Allende, 3360 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro - RJ, 22783-116
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