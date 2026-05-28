Postos oferecem gasolina abaixo de R$ 5 no Rio e em SP — mas é só hoje

Gasolina no Dia Livre de Impostos: além do abastecimento com desconto, haverá distribuição de panfletos e atividades interativas voltadas à conscientização sobre a formação dos preços e o impacto dos tributos (Bloomberg/Getty Images)
Repórter
Publicado em 28 de maio de 2026 às 05h00.
O consumidor que encontrar um posto de gasolina participante do Dia Livre de Impostos (DLI) nesta quinta-feira, 28, poderá abastecer pagando menos pelo combusível, mas provavelmente terá de enfrentar filas para aproveitar o desconto. A ação, promovida pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), chega à sua 20ª edição com a proposta de mostrar quanto os tributos pesam no preço final pago pelos brasileiros.
Neste ano, 22 postos de combustíveis em sete estados vão vender gasolina sem repassar a carga tributária ao consumidor. Para a ação, serão disponibilizados 5 mil litros de combustível, com limite de até 20 litros por veículo.
Além do abastecimento com desconto, haverá distribuição de panfletos e atividades interativas voltadas à conscientização sobre a formação dos preços e o impacto dos tributos, de acordo com a organização.
Na capital paulista, uma ação já está confirmada para a partir das 7h no Posto G4, que fica na Avenida Giovanni Gronchi, 6.600, no Morumbi, na zona sul da cidade.
Os cálculos divulgados pela CNDL mostram que, sem impostos, o preço da gasolina poderia cair cerca de um terço. Em São Paulo, por exemplo, o litro vendido atualmente a R$ 6,79 cairia para R$ 4,54 sem a incidência tributária. A diferença de R$ 2,25 representa uma redução aproximada de 33,14%.
No Rio de Janeiro, a gasolina passaria de R$ 6,59 para R$ 4,40 sem tributos, queda de R$ 2,19, ou cerca de 33,23%.
A diferença ajuda a ilustrar o peso dos impostos na composição do combustível, embora eles não sejam os únicos responsáveis pelo valor final pago pelo consumidor.
Segundo cálculos da Petrobras, o preço médio da gasolina no país estava em R$ 6,62 no período de 17 a 23 de maio de 2026. Desse total, R$ 1,80 correspondem à parcela da Petrobras, equivalente a 27,2% do preço final.
Mas outros componentes também têm peso relevante. A distribuição e a revenda representam R$ 1,81 (27,3%), enquanto o custo do etanol anidro adicionado obrigatoriamente à gasolina responde por R$ 0,76 (11,5%).
Os tributos, por sua vez, somam mais de um terço do valor final. O imposto estadual corresponde a R$ 1,57 (23,7%) e os impostos federais chegam a R$ 0,68 (10,3%).
A confederação responsável pela iniciativa afirma que o DLI ocorre neste ano em um "cenário econômico desafiador". Segundo a entidade, o brasileiro trabalha, em média, cinco meses por ano apenas para pagar impostos e o retorno em áreas como saúde e segurança ainda é insuficiente diante da elevada arrecadação.
Além dos postos, a ação também inclui outros setores como bares, restaurantes e lojas do varejo. No ano passado, mais de 100 mil lojas de todo o país participaram da ação. Segundo os organizadores, a programação incluirá materiais informativos, brindes e atividades interativas para ampliar o debate sobre tributação.
Neste ano, o movimento também será acompanhado da divulgação de um "Manifesto à Nação e ao Poder Público", no qual a CNDL cobra maior previsibilidade tributária, simplificação da transição da Reforma Tributária, isonomia concorrencial frente às plataformas internacionais de e-commerce e melhor qualidade do gasto público.
"O DLI não é apenas uma promoção comercial, é um movimento cívico que coloca o cidadão no centro do debate tributário", afirmou o presidente da CNDL, José César da Costa.
Os consumidores podem consultar os participantes no site oficial do movimento.
Anápolis, Goiás
Brasília, Distrito Federal
Minas Gerais
Parceria CDL e Minaspetro (Em Belo Horizonte: 5 mil litros de gasolina a R$ 3,64 e 10 mil litros de diesel a R$ 5,62) / No interior de Minas (1 mil litros de gasolina por posto a R$ 3,64)
Rio Grande do Sul
Espírito Santo, Vitória
São Paulo, SP
Rio de Janeiro, RJ