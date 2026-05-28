Postos oferecem gasolina abaixo de R$ 5 no Rio e em SP — mas é só hoje

O consumidor que encontrar um posto de gasolina participante do Dia Livre de Impostos (DLI) nesta quinta-feira, 28, poderá abastecer pagando menos pelo combusível, mas provavelmente terá de enfrentar filas para aproveitar o desconto. A ação, promovida pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), chega à sua 20ª edição com a proposta de mostrar quanto os tributos pesam no preço final pago pelos brasileiros.

Neste ano, 22 postos de combustíveis em sete estados vão vender gasolina sem repassar a carga tributária ao consumidor. Para a ação, serão disponibilizados 5 mil litros de combustível, com limite de até 20 litros por veículo.

Além do abastecimento com desconto, haverá distribuição de panfletos e atividades interativas voltadas à conscientização sobre a formação dos preços e o impacto dos tributos, de acordo com a organização.

Na capital paulista, uma ação já está confirmada para a partir das 7h no Posto G4, que fica na Avenida Giovanni Gronchi, 6.600, no Morumbi, na zona sul da cidade.

Mas afinal, vale a pena enfrentar a fila?

Os cálculos divulgados pela CNDL mostram que, sem impostos, o preço da gasolina poderia cair cerca de um terço. Em São Paulo, por exemplo, o litro vendido atualmente a R$ 6,79 cairia para R$ 4,54 sem a incidência tributária. A diferença de R$ 2,25 representa uma redução aproximada de 33,14%.

No Rio de Janeiro, a gasolina passaria de R$ 6,59 para R$ 4,40 sem tributos, queda de R$ 2,19, ou cerca de 33,23%.

A diferença ajuda a ilustrar o peso dos impostos na composição do combustível, embora eles não sejam os únicos responsáveis pelo valor final pago pelo consumidor.

Segundo cálculos da Petrobras, o preço médio da gasolina no país estava em R$ 6,62 no período de 17 a 23 de maio de 2026. Desse total, R$ 1,80 correspondem à parcela da Petrobras, equivalente a 27,2% do preço final.

Mas outros componentes também têm peso relevante. A distribuição e a revenda representam R$ 1,81 (27,3%), enquanto o custo do etanol anidro adicionado obrigatoriamente à gasolina responde por R$ 0,76 (11,5%).

Os tributos, por sua vez, somam mais de um terço do valor final. O imposto estadual corresponde a R$ 1,57 (23,7%) e os impostos federais chegam a R$ 0,68 (10,3%).

Dia do Imposto Zero 2026: o que é e como funciona

A confederação responsável pela iniciativa afirma que o DLI ocorre neste ano em um "cenário econômico desafiador". Segundo a entidade, o brasileiro trabalha, em média, cinco meses por ano apenas para pagar impostos e o retorno em áreas como saúde e segurança ainda é insuficiente diante da elevada arrecadação.

Além dos postos, a ação também inclui outros setores como bares, restaurantes e lojas do varejo. No ano passado, mais de 100 mil lojas de todo o país participaram da ação. Segundo os organizadores, a programação incluirá materiais informativos, brindes e atividades interativas para ampliar o debate sobre tributação.

Neste ano, o movimento também será acompanhado da divulgação de um "Manifesto à Nação e ao Poder Público", no qual a CNDL cobra maior previsibilidade tributária, simplificação da transição da Reforma Tributária, isonomia concorrencial frente às plataformas internacionais de e-commerce e melhor qualidade do gasto público.

"O DLI não é apenas uma promoção comercial, é um movimento cívico que coloca o cidadão no centro do debate tributário", afirmou o presidente da CNDL, José César da Costa.

Os consumidores podem consultar os participantes no site oficial do movimento.

Postos que vão participar do Dia do Imposto Zero:

Anápolis, Goiás

Posto Masut

Posto São Francisco

Posto Avenida

Brasília, Distrito Federal

Posto Jarjour 206 Norte

Minas Gerais

Parceria CDL e Minaspetro (Em Belo Horizonte: 5 mil litros de gasolina a R$ 3,64 e 10 mil litros de diesel a R$ 5,62) / No interior de Minas (1 mil litros de gasolina por posto a R$ 3,64)

Belo Horizonte

Posto Oceano

Av. do Contorno, 10.325 – Barro Preto

Posto Oceano Av. do Contorno, 10.325 – Barro Preto Conselheiro Lafaiete

Posto NR

Rua Alfredo Elias Mafuz, 1.114 – Santa Matilde

Posto NR Rua Alfredo Elias Mafuz, 1.114 – Santa Matilde Divinópolis

Auto Posto Prime

Avenida JK, 850 – Bom Pastor

Auto Posto Prime Avenida JK, 850 – Bom Pastor Governador Valadares

Posto Kamaleão 1

Av. Moacir Paleta, 965 – São Pedro

Posto Kamaleão 1 Av. Moacir Paleta, 965 – São Pedro Ipatinga

Posto Central 2

Av. Castelo Branco, 65 – Horto

Posto Central 2 Av. Castelo Branco, 65 – Horto Juiz de Fora

Posto Ipê

Rua Benjamin Guimarães, 795 – Democrata

Posto Ipê Rua Benjamin Guimarães, 795 – Democrata Montes Claros

Posto Varanda II

Av. Deputado Plínio Ribeiro, 3.150 – Vila Ipiranga

Posto Varanda II Av. Deputado Plínio Ribeiro, 3.150 – Vila Ipiranga Muriaé

Posto Minutus

BR-116, km 5245 – Barra

Posto Minutus BR-116, km 5245 – Barra Pouso Alegre

Posto Comendador

Rua Comendador José Garcia, 588 – Centro

Posto Comendador Rua Comendador José Garcia, 588 – Centro Teófilo Otoni

Posto Atalaia 2

Av. Sidônio Otoni, 1.442

Rio Grande do Sul

Postos Sander

Sananduva Rodoil

Marau Shell 009

Erechim BR

Caxias do Sul Ipiranga 036

Vacaria 79 br

Passo fundo 018 (250 senhas)

Sananduva Rodoil Marau Shell 009 Erechim BR Caxias do Sul Ipiranga 036 Vacaria 79 br Passo fundo 018 (250 senhas) Postos Sim

SIM Caxias Shopping

SIM Bagé Unipampa

SIM Erechim

SIM POA

SIM POA Juca Batista

SIM POA Santana

9.600l de gasolina

SIM Caxias Shopping SIM Bagé Unipampa SIM Erechim SIM POA SIM POA Juca Batista SIM POA Santana 9.600l de gasolina Postos Gambino

Caxias

Farroupilha

Bento

São Marcos

900 senhas13.000l

Espírito Santo, Vitória

Posto Iate (5 mil litros de gasolina)

São Paulo, SP

Posto G4

Endereço: Av. Giovanni Gronchi, 6600 - Morumbi, São Paulo - SP, 05651-000

Rio de Janeiro, RJ