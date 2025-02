Pix fora do ar? Instabilidade afeta Nubank, Itaú, PicPay e outros bancos

O sistema Pix apresentou instabilidade nesta sexta-feira, 7, afetando usuários de bancos como Nubank, Itaú e PicPay. Segundo o Downdetector, plataforma que monitora serviços online, as falhas começaram por volta das 12h30, com mais de 240 registros de reclamações sobre dificuldades em transferências e pagamentos.

A instabilidade gerou um aumento nas buscas no Google Trends, com termos como "Pix fora do ar hoje", "instabilidade Pix" e "Pix rejeitado" ganhando destaque nas pesquisas.

Erro no aplicativo do Itaú (Reprodução)

O Banco Central, responsável pela operação do sistema, ainda não se pronunciou sobre as causas da falha. Clientes relatam dificuldades para concluir transações, recebendo mensagens de erro ou demora na compensação dos valores.

Histórico de instabilidades

Desde seu lançamento em 2020, o Pix já enfrentou algumas interrupções pontuais. Em agosto de 2023, uma falha similar afetou diversos bancos e fintechs, com impacto direto em pagamentos e transferências.

Especialistas recomendam que, diante de problemas, usuários tentem refazer a transação após alguns minutos e verifiquem notificações das instituições financeiras. Caso o valor tenha sido debitado sem confirmação do recebimento, o ideal é entrar em contato com o suporte do banco.