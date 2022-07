Para comprar hoje o que se comprava com R$ 100 em 1994 são necessários R$ 748

Inflação. Esse termo, apesar de ser um típico "economês", faz parte da realidade dos brasileiros há muitas décadas. Definida como o aumento geral de preços de bens e serviços em uma economia, a inflação é sentida na prática pela população porque corrói o poder de compra. E não é pouco.

Para se ter uma ideia, uma nota de R$ 100 reais hoje compra o mesmo que R$ 13,91 compravam em julho de 1994. A inflação acumulada nesses 28 anos (de julho de 1994 a julho de 2022) foi de 653%.

Na prática, isso significa que para comprar o mesmo que se comprava com R$ 100 na década de 90, hoje são necessários R$ 748. Esses dados foram calculados pelo economista da LCA Consultores, Bruno Imaizumi, e mostram claramente a perda do poder de compra da população brasileira.

A alta dos preços tem afetado significativamente a renda dos trabalhadores. Itens básicos de alimentação e transporte têm tido aumentos expressivos como o gás de cozinha, que já é vendido a R$ 130 em alguns estados, o litro do leite, que ultrapassa os R$ 7 reais, e o da gasolina, que apesar de ter apresentado uma queda recente, já atingiu os R$ 9 em alguns lugares do país 2022.

Segundo dados do DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), em São Paulo a cesta básica custava R$ 777 em junho.

"Tivemos poucos momentos com uma inflação acima de 10%, alguns picos, mas nada que tenha saído do controle. A queda do poder de compra é normal em qualquer país, por isso as pessoas precisam buscar investimentos e maneiras de tentar se proteger dessa perda", explica o estrategista chefe da Levante Investimentos, Rafel Bevilacqua.

Ele explica ainda que diversos pontos da economia brasileira são indexados na inflação como contratos de aluguel e o próprio salário das pessoas. E que seria ideal desindexar com foco na queda da inflação, mas também ressalta que esse cenário é muito improvável de ser posto em prática hoje.

Vale-refeição dura só 13 dias

Com a alta da inflação, o vale-refeição, oferecido pelas empresas aos colaboradores, também perdeu poder de compra. O benefício que deveria durar cerca de 22 dias úteis de refeições, está acabando após 13 dias do mês.

O custo médio da refeição fora de casa já chega a R$ 40,64 no País, segundo dados da Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador (ABBT).

Como buscar renda extra

Não à toa, 60% dos trabalhadores formais brasileiros buscam trabalhos informais - os famosos bicos ou freelas - para complementar a renda e conseguir pagar as contas, segundo dados da BARE International. Nessa busca por aumentar a renda mensal, a internet entrou como aliada, permitindo acesso a diversas formas diferentes de conseguir uma renda extra.

As opções vão desde montar uma loja virtual ou nas redes sociais até revender produtos importados e responder pesquisas online. Mas o leque de alternativas é variado e também engloba trabalhos não virtuais para ajudar no orçamento. Há opções como produção de comidas e doces, serviços à domicílio de estética e beleza, e produção de conteúdo (livros, cursos e aulas).

Para ajudar quem está em busca de uma renda extra mensal, a EXAME compilou em um e-book 30 formas de ganhar renda extra. O conteúdo gratuito oferece dezenas de opções e explica como começar em cada uma delas.

