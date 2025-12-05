Sul acelera: cooperativas devem alcançar R$ 45,3 bi em crédito até 2030

O Sistema Ailos, que reúne 13 cooperativas de crédito com atuação nos três estados do Sul e São Paulo, uma em volume deve saltar de R$ 18,8 bilhões, registrados em 3 de dezembro, para R$ 45,3 bilhões até 2030 — um salto sustentado por crescimento composto médio de 19,2% ao ano, ritmo superior à média do setor financeiro e que reforça o papel das cooperativas como motor de desenvolvimento regional.

O desempenho se apoia no modelo da chamada Economia de Cooperação — mecanismo que considera quanto cada cooperado deixa de gastar ao acessar serviços financeiros com juros mais baixos, tarifas menores e rendimentos mais justos do que os oferecidos pelo mercado. Os números oficiais de 2025 serão divulgados no próximo trimestre, mas a previsão é de que somente este ano serão injetados R$ 4 bilhões na economia do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

Em termos econômicos, trata-se de dinheiro que deixa de sair da região e permanece circulando nas comunidades onde o sSistema Ailos atua, impulsionando consumo, investimentos e renda local.

Apoio ao empreendedor

“Ao oferecer soluções financeiras mais justas e competitivas, garantimos que a diferença de custo permaneça nas mãos de quem produz e empreende. Esse recurso volta para a economia local, fortalece pequenos negócios e impulsiona o desenvolvimento sustentável das comunidades onde estamos”, afirma Adelino Sasse, diretor de produtos e negócios da Central Ailos.

Mesmo em ambiente cada vez mais competitivo, o Sistema Ailos tem crescido acima da média do setor. O motivo, segundo a instituição, está na proximidade com o cooperado, no vínculo territorial e na devolução do valor gerado para a própria comunidade — enquanto parte do setor aposta apenas em escala e digitalização.

Nos números atualizados de novembro de 2025, o Sistema Ailos registra mais de 1,7 milhão de cooperados (1,5 milhão de pessoas físicas e 223 mil jurídicas), R$ 26 bilhões em ativos, R$ 18 bilhões em carteira de crédito, R$ 22 bilhões em carteira de investimentos e R$ 4,9 bilhões em patrimônio líquido. A presença territorial também se expande: mais de 120 municípios atendidos nos estados do Sul e em São Paulo. Em Blumenau, cidade onde nasceu e mantém sua sede institucional, 80% da população adulta é cooperada — um dos maiores índices de participação do cooperativismo no país.

Formado pelas cooperativas Acentra, Acredicoop, Ailos Credelesc, Ailos Credicomin, Ailos Credifoz, Ailos Crevisc, CredCrea, Ailos Civia, Evolua, Transpocred, Únilos, Viacredi e Viacredi Alto Vale, além de uma central e uma corretora de seguros, o Ailos se destaca pelo modelo financeiro que combina governança democrática, taxa de juros reduzida, rentabilidade competitiva e atendimento humanizado, com foco em desenvolvimento regional.

Esses resultados projetam uma ambição ainda maior para os próximos anos. Até 2030, o sistema quer atingir 2,7 milhões de cooperados, R$ 70 bilhões em ativos, R$ 45,3 bilhões em carteira de crédito e R$ 11 bilhões em patrimônio líquido. Esse crescimento ocorrerá em paralelo ao início de um novo ciclo institucional — marcado por reposicionamento de marca, maior clareza e comunicação sobre o cooperativismo, e investimento contínuo em tecnologia e inovação.

Reposicionamento

“Queremos que a essência do cooperativismo — seus valores e propósito — seja compreendida por quem já faz parte do sistema e também por quem buscará esse jeito diferente de fazer finanças. Nossa expectativa é dobrar a base de cooperados e expandir territorialmente a atuação, levando um modelo mais justo, colaborativo e sustentável para cada vez mais comunidades”, diz Sasse.

Esse fortalecimento do cooperativismo ocorre em um cenário global favorável: 2025 foi escolhido pela ONU como o Ano Internacional do Cooperativismo, celebrando a relevância econômica e social do setor. Em Santa Catarina, referência histórica do movimento, 58% da população está associada a alguma cooperativa, em diferentes ramos. Cerca de 4,2 milhões de pessoas são impactadas diretamente pelo modelo no Estado — e o potencial de expansão ainda é expressivo em áreas urbanas e na interiorização da economia.

Campanha nacional

Em paralelo à consolidação financeira, o Sistema Ailos inicia a primeira grande campanha de comunicação, intulada “Todo gesto colore o amanhã”. A estratégia de comunicação marca um momento de virada para o sistema, que busca reforçar sua presença de marca e se aproximar das novas gerações de consumidores e empreendedores. O objetivo é mostrar que, dentro do cooperativismo financeiro, não se trata apenas de serviços bancários — mas de uma lógica econômica em que todos ganham, e os ganhos permanecem onde são gerados.