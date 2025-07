Mega-Sena terá aumento no valor da aposta a partir desta quinta-feira

A partir desta quinta-feira, 10, o valor da aposta mínima da Mega-Sena será reajustado de R$ 5 para R$ 6. O aumento de R$ 1 anunciado pela Caixa entra em vigor com o concurso 2.887, que abre para apostas a partir das 21h.

O novo valor representa um reajuste de 20% sobre o preço atual da aposta simples, com seis dezenas marcadas.[/grifar] O último aumento no valor da Mega-Sena havia ocorrido em abril de 2023, quando o preço passou de R$ 4,50 para R$ 5.

Além da Mega-Sena, a Caixa também aplicou reajustes em outras modalidades de loteria. Desde esta quarta-feira, 9, os novos valores da Quina, Dupla Sena, Lotofácil e Loteca já estão em vigor. Já a Super Sete será reajustada no próximo dia 30 de julho.

Veja os novos valores

Confira abaixo o cronograma de ajuste e os novos valores por modalidade:

Modalidade Novos Valores N° Concurso Abertura de Apostas (às 21h) Sorteio Dupla Sena R$ 3,00 2832 09/07/2025 11/07/2025 Quina R$ 3,00 6770 09/07/2025 10/07/2025 Lotofácil R$ 3,50 3439 09/07/2025 10/07/2025 Loteca* R$ 4,00** 1202 09/07/2025 14/07/2025 Mega-Sena R$ 6,00 2887 10/07/2025 12/07/2025 Super Sete R$ 3,00 727 30/07/2025 01/08/2025

*A Loteca terá abertura das apostas às 6h e apuração às 18h na data do sorteio.

**Preço mínimo com 1 duplo obrigatório.

Sorteio da Mega-Sena

A Caixa realiza nesta quinta-feira o sorteio do concurso 2.886 da Mega-Sena, com um prêmio estimado em R$ 32 milhões. As apostas para a Mega-sena podem ser feitas até as 19h do dia do concurso, nas casas lotéricas credenciadas, pela internet ou no aplicativo da loteria. Os sorteios acontecem sempre às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), e contam com transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição.