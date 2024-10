Mega-Sena não terá sorteio neste sábado; entenda o motivo

As dezenas sorteadas foram: 50, 48, 57, 20, 27, 59. Nenhuma aposta acertou os seis números, deixando o prêmio acumulado em R$ 25 milhões para o próximo sorteio, que ocorre na próxima quarta. Sem ganhadores do prêmio principal, 39 apostas ficaram com R$ 86.257,83 da quina, enquanto que 3.176 apostas levaram R$ 1.513,15 com a quadra.