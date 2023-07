Mega-Sena: confira o resultado do concurso 2.609, de R$ 9 milhões

Até o momento, o banco ainda não divulgou se houve apostas que acertaram os seis números e levaram o prêmio principal, nem os acertadores da quina e da quadra.

Como apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.

Probabilidades de vencer a Mega-Sena

A probabilidade de acertar as seis dezenas com uma aposta simples de R$ 4,50 é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa Econômica Federal.

Valores para jogar na Mega-Sena

6 números: R$ 4,50

7 números: R$ 31,50

8 números: R$ 126,00

9 números: R$ 378,00

10 números: R$ 945,00

11 números: R$ 2.079,00

12 números: R$ 4.158,00

13 números: R$ 7.722,00

14 números: R$ 13.513,50

15 números: R$ 22.522,50

Mega-Semanas

A Caixa estabeleceu um calendário com sorteios extras da Mega-Sena em 2023, durante as Mega-Semanas. Confira os próximos: