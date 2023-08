Mega-Sena, concurso 2.618: prêmio acumula e está estimado em R$ 75 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.618 da Mega-Sena, realizado neste sábado, 5, em São Paulo. O prêmio, agora, está estimado para R$ 75 milhões.

Os números sorteados foram 06 - 17 - 29 - 35- 45- 48.

De acordo com as Loterias Caixa, foram 121 apostas ganhadoras na quina, com R$ 49.036,67 para cada. E 9.213 apostas ganhadoras na quadra, com R$ 920,04 cada.

Como jogar