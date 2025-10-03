Invest

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 12 milhões

O prêmio acumulou e está estimado em R$ 12 milhões para o próximo sorteio

Agência Brasil

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 07h18.

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.922 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (2). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 12 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 04 - 23 - 30 - 39 - 40 - 41

  • 13 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 97.420,54 cada
  • 1.454 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.435,75 cada

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado (4), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

