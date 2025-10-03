Ela saiu do Exército para criar um negócio que mira faturar R$ 100 milhões em 2025

Abrir mão da estabilidade e da segurança profissional não é uma decisão simples. A curitibana Isabella Marcon Guerim sabia disso quando deixou para trás uma carreira sólida no Exército Brasileiro. A escolha, no entanto, tinha um propósito claro: conquistar liberdade financeira, reconhecimento e autonomia para desempenhar com qualidade os diferentes papéis da vida – mãe, empresária e esposa.

De pulso firme, sempre soube onde queria chegar e como traçar o caminho para alcançar seus objetivos. A disciplina, a maturidade emocional e a clareza adquiridas na vida militar se transformaram em pilares da transição para o mundo dos negócios. Hoje, é sócia e diretora nacional de expansão do Instituto Visão Solidária (IVS), rede de franquias voltada à comercialização de óculos de grau e de sol a preços acessíveis. Presente em 25 estados, exceto Roraima e Amapá, a operação projeta faturar R$ 100 milhões em 2025, um aumento de 81,8% em relação aos R$ 55 milhões registrados no ano anterior, além de alcançar 250 unidades, ante as 190 atuais. É também cofundadora da Opening Doors, especializada em mentoria para empresários.

Da farda ao empreendedorismo

Isabella se formou em Farmácia Bioquímica e, após o mestrado em Microbiologia, Parasitologia e Patologia Clínica, foi convidada a lecionar em uma universidade. Paralelamente, fazia plantões em laboratórios vinculados a hospitais. Pouco depois, foi convocada pelas Forças Armadas para atuar como oficial de saúde no Exército Brasileiro, cargo que ocupou durante seis anos. Os aprendizados desse período se refletem na carreira atual. “Aprendi a respeitar o processo e as hierarquias; que disciplina, princípios e honra podem ser aplicados em todos os segmentos e momentos da vida; e que, com persistência e sem desistir, conquistamos a vitória.”

No período em que serviu ao Exército, juntou dinheiro para abrir seu primeiro negócio, no ramo da estética. Depois, decidiu deixar a carreira militar para se dedicar ao empreendedorismo. Desde então, já atuou em frentes distintas, incluindo saúde, beleza e educação, o que proporcionou uma visão multissetorial sobre gestão. Em 2022, decidiu compartilhar a trajetória de quase 15 anos no empreendedorismo e fundou, com o marido, Hilston Guerim, a Opening Doors, especializada em mentoria empresarial.

Foi em uma das mentorias que conheceu Tony Cozendey, fundador do Instituto Visão Solidária. Na época, em 2023, ele buscava redesenhar a estratégia do IVS, que já estava consolidado no Mato Grosso com lojas próprias e queria se tornar franquia. O convite para a sociedade veio pela experiência da curitibana em franchising.

Competitividade comercial e ação social

Em pouco mais de um ano, a rede cresceu 500%, chegou a 190 unidades em 25 estados e conquistou prêmios como o Selo de Excelência da ABF. A experiência de Isabella no segmento foi fundamental para esse avanço. “Ter sido franqueada, masterfranqueada e franqueadora proporcionou uma visão completa do processo – da estruturação à rotina de gestão –, e sensibilidade para acolher os desafios de cada parceiro. Consigo dizer: eu entendo você e sei como resolver”, resume.

A combinação entre competitividade comercial e propósito é outro fator que sustenta a expansão. De um lado, a rede oferece mais de dois mil modelos de armações por valor único de R$ 49,99 (na compra dos óculos completos), estratégia que garante adesão de diferentes públicos. De outro, mantém um compromisso social com o projeto Criança de Visão, criado para combater a evasão escolar causada pela dificuldade de enxergar. Já foram doados mais de 1.200 óculos, beneficiando diretamente 5 mil crianças. A meta é chegar a 20 mil doações, impactando em torno de 80 mil estudantes.

Todos os franqueados participam desse movimento, sendo incentivados a doar óculos mensalmente e a firmar parcerias com escolas, clínicas, ONGs e associações locais. “Um par de óculos pode mudar o futuro de uma criança. É uma forma de unir empreendedorismo e propósito”, completa.

Aposta no autoconhecimento

Ao olhar para sua trajetória, Isabella ressalta que quando surge um empresário, surgem também desafios, dúvidas e fragilidades. “Empreender é uma montanha-russa, o oposto da estabilidade e da segurança de estar em um ambiente tradicional”, diz. Segundo ela, é fundamental desenvolver o autoconhecimento e a inteligência emocional, pois são vários os obstáculos que precisam ser superados, como instabilidade política e econômica, complexidade de contratação e formação de uma equipe consistente.

A busca pelo equilíbrio entre vida pessoal, familiar e profissional também entra nessa lista. “O equilíbrio pleno e definitivo não existe. Haverá fases em que uma das áreas estará mais tranquila, mas possivelmente às custas de uma renúncia em outra. O importante é não ultrapassar limites nem se cobrar demais.”

Com a experiência acumulada, procura inspirar outras empreendedoras. “Quando a rotina fica estagnada e engessada em horários fixos, e você já não se realiza em um sistema que dita as regras, pode ser o momento de buscar novos caminhos em busca de realização profissional e pessoal”, finaliza.