Mega-Sena acumula de novo e prêmio vai para R$ 76 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.929 da Mega-Sena, realizado neste sábado, 18. O prêmio acumulou e está estimado em R$ 76 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 03 - 07 - 08 - 34 - 35 - 51

55 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 48.914,30 cada

cada 4.762 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 931,23 cada

Como jogar na Mega-Sena

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h, no horário de Brasília, de terça-feira, 21, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

Os sorteios acontecem sempre às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), e contam com transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição.