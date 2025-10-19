Invest

Mega-Sena acumula de novo e prêmio vai para R$ 76 milhões

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h, no horário de Brasília, de terça-feira, 21

Da Redação
Publicado em 19 de outubro de 2025 às 08h38.

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.929 da Mega-Sena, realizado neste sábado, 18. O prêmio acumulou e está estimado em R$ 76 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 03 - 07 - 08 - 34 - 35 - 51

  • 55 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 48.914,30  cada
  • 4.762 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 931,23 cada

Como jogar na Mega-Sena

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h, no horário de Brasília, de terça-feira, 21, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

Os sorteios acontecem sempre às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), e contam com transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição.

Veja os dez maiores prêmios sorteados na História da Mega-sena:

  • Concurso 2.525 (01/10/2022) — R$ 317.853.788,54
  • Concurso 2.150 (11/05/2019) — R$ 289.420.865,00
  • Concurso 2.237 (27/02/2020) — R$ 211.652.717,74
  • Concurso 2.795 (09/11/2024) — R$ 207.460.095,00
  • Concurso 2.696 (05/03/2024) — R$ 206.475.189,75
  • Concurso 1.764 (25/11/2015) — R$ 205.329.753,89
  • Concurso 1.772 (22/12/2015) — R$ 197.377.949,52
  • Concurso 2.464 (19/03/2022) — R$ 189.381.872,36
  • Concurso 2.745 (04/07/2024) — R$ 162.788.325,19
  • Concurso 2.562 (08/02/2023) — R$ 152.807.887,30

Como fazer um bolão?

O Bolão das Loterias é a maneira ideal para apostar em grupo e aumentar suas chances de ganhar. É simples e prático: basta preencher o campo correspondente no volante ou pedir ao atendente da lotérica.

Como funciona:

  • Preço acessível: Na Mega-Sena, os bolões começam com valores a partir de R$ 18,00, com cotas a partir de R$ 7,00.

  • Flexibilidade: Você pode formar um bolão com no mínimo 2 e no máximo 100 cotas. Além disso, é possível realizar até 10 apostas por bolão, todas com a mesma quantidade de números.

  • Facilidade de compra: As cotas de bolões organizados pelas lotéricas podem ser adquiridas diretamente no balcão, com uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota. Também estão disponíveis no portal Loterias Online CAIXA, com a mesma tarifa de serviço.

Horário de venda: As vendas dos bolões digitais se encerram às 19h30 para os sorteios realizados no mesmo dia.

