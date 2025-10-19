Mega-Sena acumula de novo e prêmio vai para R$ 76 milhões

Redação Exame
Publicado em 19 de outubro de 2025 às 08h38.
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.929 da Mega-Sena, realizado neste sábado, 18. O prêmio acumulou e está estimado em R$ 76 milhões para o próximo sorteio.
Os números sorteados foram: 03 - 07 - 08 - 34 - 35 - 51
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h, no horário de Brasília, de terça-feira, 21, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
Os sorteios acontecem sempre às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), e contam com transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição.
Veja os dez maiores prêmios sorteados na História da Mega-sena:
O Bolão das Loterias é a maneira ideal para apostar em grupo e aumentar suas chances de ganhar. É simples e prático: basta preencher o campo correspondente no volante ou pedir ao atendente da lotérica.
Como funciona:
Preço acessível: Na Mega-Sena, os bolões começam com valores a partir de R$ 18,00, com cotas a partir de R$ 7,00.
Flexibilidade: Você pode formar um bolão com no mínimo 2 e no máximo 100 cotas. Além disso, é possível realizar até 10 apostas por bolão, todas com a mesma quantidade de números.
Facilidade de compra: As cotas de bolões organizados pelas lotéricas podem ser adquiridas diretamente no balcão, com uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota. Também estão disponíveis no portal Loterias Online CAIXA, com a mesma tarifa de serviço.
Horário de venda: As vendas dos bolões digitais se encerram às 19h30 para os sorteios realizados no mesmo dia.