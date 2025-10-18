Mega-Sena: veja as dezenas sorteadas do concurso 2929; prêmio é de R$ 48 milhões

O concurso 2929 da Mega-Sena foi sorteado neste sábado. O prêmio é de R$ 48 milhões.

As seis dezenas sorteadas são as seguintes: 03 - 07 - 08 - 34 - 35 - 51

As apostas para a Mega-sena podem ser feitas até as 19h do dia do concurso, nas casas lotéricas credenciadas, pela internet ou no aplicativo da loteria. Os sorteios acontecem sempre às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), e contam com transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição.