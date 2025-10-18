Invest

Mega-Sena: veja as dezenas sorteadas do concurso 2929; prêmio é de R$ 48 milhões

As apostas para a Mega-sena podem ser feitas até as 19h do dia do concurso

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 20h18.

O concurso 2929 da Mega-Sena foi sorteado neste sábado. O prêmio é de R$ 48 milhões.

As seis dezenas sorteadas são as seguintes: 03 - 07 - 08 - 34 - 35 - 51

As apostas para a Mega-sena podem ser feitas até as 19h do dia do concurso, nas casas lotéricas credenciadas, pela internet ou no aplicativo da loteria. Os sorteios acontecem sempre às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), e contam com transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição.

Veja os dez maiores prêmios sorteados na História da Mega-sena:

  • Concurso 2.525 (01/10/2022) — R$ 317.853.788,54
  • Concurso 2.150 (11/05/2019) — R$ 289.420.865,00
  • Concurso 2.237 (27/02/2020) — R$ 211.652.717,74
  • Concurso 2.795 (09/11/2024) — R$ 207.460.095,00
  • Concurso 2.696 (05/03/2024) — R$ 206.475.189,75
  • Concurso 1.764 (25/11/2015) — R$ 205.329.753,89
  • Concurso 1.772 (22/12/2015) — R$ 197.377.949,52
  • Concurso 2.464 (19/03/2022) — R$ 189.381.872,36
  • Concurso 2.745 (04/07/2024) — R$ 162.788.325,19
  • Concurso 2.562 (08/02/2023) — R$ 152.807.887,30

Como fazer um bolão?

O Bolão das Loterias é a maneira ideal para apostar em grupo e aumentar suas chances de ganhar. É simples e prático: basta preencher o campo correspondente no volante ou pedir ao atendente da lotérica.

Como funciona:

  • Preço acessível: Na Mega-Sena, os bolões começam com valores a partir de R$ 18,00, com cotas a partir de R$ 7,00.

  • Flexibilidade: Você pode formar um bolão com no mínimo 2 e no máximo 100 cotas. Além disso, é possível realizar até 10 apostas por bolão, todas com a mesma quantidade de números.

  • Facilidade de compra: As cotas de bolões organizados pelas lotéricas podem ser adquiridas diretamente no balcão, com uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota. Também estão disponíveis no portal Loterias Online CAIXA, com a mesma tarifa de serviço.

Horário de venda: As vendas dos bolões digitais se encerram às 19h30 para os sorteios realizados no mesmo dia.

