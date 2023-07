Lucro do FGTS: saiba quem pode sacar o dinheiro

A Caixa começou a distribuir o lucro de R$ 12,7 bilhões do FGTS na última quinta-feira e até segunda-feira, 31, o pagamento terá sido depositado em todas as contas. O lucro cairá na conta após o Conselho Curador do FGTS (CCFGTS) aprovou sem ressalvas, o balanço do FGTS de 2022, e autorizar a distribuição de 99% do resultado do Fundo apurado no mesmo exercício.

Segundo o banco, 132 milhões de trabalhadores que têm conta de FGTS receberão o lucro do FGTS. O crédito é proporcional ao saldo existente em 31 de dezembro de 2022.

Quem pode sacar o lucro do FGTS?

O saque do lucro do FGTS só é possível se o cotista se encaixar nas situações que o resgate do dinheiro é autorizado. De acordo com a Caixa, os trabalhadores poderão sacar os valores creditados na distribuição de resultados de acordo com as regras estabelecidas pela Lei nº 8.036/90:

como nos casos de demissão sem justa causa;

aposentadoria;

saque aniversário (para aqueles que forem optantes dessa modalidade de saque);

aquisição de moradia própria;

Calamidades;

E em caso de algumas doenças

Veja como consultar o saldo do FGTS

Para realizar a consulta ao valor creditado, o trabalhador pode acessar o App FGTS, disponível gratuitamente nas lojas de aplicativos das plataformas Android e iOS. É necessário realizar cadastro e senha.

Também é possível verificar o saldo e outras informações do seu FGTS no site da Caixa, basta fazer login e a sua consulta. Veja o passo a passo:

Passo a passo

Acesse o endereço caixa.gov.br/extrato-fgts.

Informe o número do seu NIS ou CPF e clique em “cadastrar senha”.

Leia o regulamento e clique em “aceito”.

Preencha todos os campos com os seus dados pessoais.

Crie uma senha com até oito dígitos, com letras e números, e confirme. Você será direcionado para a tela de login novamente.

Preencha os campos com NIS ou CPF, insira a senha cadastrada e o botão Acessar.

A Caixa também oferece o serviço de envio de mensagens via SMS para o trabalhador acompanhar com regularidade os depósitos e saldo do FGTS. O cadastro é gratuito.

O trabalhador recebe informações mensais sobre os depósitos feitos pelo empregador e o saldo atualizado do seu Fundo de Garantia. Ele também será avisado quando houver valores liberados para saque. Para fazer a adesão, o interessado deve fazer o cadastro através do link no site do banco.