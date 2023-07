Lucro do FGTS: Conselho aprova distribuição de R$ 12,7 bi; veja quem tem direito e quando será pago?

O Conselho Curador do FGTS aprovou nesta terça-feira, 25, a distribuição de 99% do lucro de 2022 para crédito nas contas vinculadas de titularidade dos trabalhadores. Ao todo, serão beneficiadas 217,675 milhões de contas. Os cotistas terão

Com a decisão, o trabalhador que tinha saldo no Fundo até dezembro do ano passado terá um ganho de 7,09%, rendimento acima da inflação, mas abaixo da poupança. A repartição do resultado com os trabalhadores é uma forma de de melhorar a rentabilidade das contas do FGTS, de 3% ano ano.