Leilão de itens usados em apartamentos decorados tem lances a partir de R$ 50; veja como participar

A construtora Cyrela está realizando um leilão online de itens de apartamentos decorados de alto padrão em São Paulo, com lances a partir de R$ 50 e desconto médio de 90% em relação a seus valores de mercado. Os leilões serão na quinta-feira e terça-feira. Os lances devem ser dados até as 12h do dia de encerramento.

São mais de mil itens, com lotes que incluem eletrodomésticos, como refrigeradores, fogões e TVs; móveis, como armários, sofás e camas; peças assinadas, itens de paisagismo e de decoração para casa e escritório, além de calçados, acessórios, peças de vestuário e infantis. Os itens estão agrupados em dois leilões separados, com mais de 500 lotes cada. Os lotes podem ser vistos no site da Kwara, em bens de apartamentos decorados.

De onde vem os itens do leilão?

Os itens leiloados fazem parte de apartamentos decorados da construtora, para exibição nos estandes de venda, que estão sendo desmontados. Dentre os produtos é possível encontrar mesas, cadeiras, espelhos, máquinas de lavar roupa e até plantas para paisagismo residencial.

Para participar é preciso fazer um cadastro no site, que será analisado para garantir a autenticidade do interessado em participar do leilão e, caso seja aprovado, a participação nos certames é liberada.

Somente lotes fechados podem ser comprados e cada um tem um cronômetro que informa o horário de encerramento daquele lote. O leilão se encerra quando o último lance é dado como válido pela leiloeira.