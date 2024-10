INSS começa a pagar nesta terça-feira benefícios acima do salário mínimo; veja quem recebe

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começará a pagar a partir desta terça-feira, 1º, os benefícios de setembro a aposentados, pensionistas e titulares de auxílios que recebem acima do salário mínimo (R$ 1.412).

O pagamento é escalonado e o primeiro a receber são os beneficiários com cartão final 1 e 6.

Para saber a data do pagamento basta verificar o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço. Por exemplo, se o número do benefício for 1610-3, o dígito final a ser considerado é o 0.

Rio Grande do Sul

O INSS alerta que circula na rede que o adiantamento do calendário para moradores do Rio Grande do Sul foi suspenso. Entretanto, esta informação é falsa.

Os créditos serão feitos no primeiro dia do calendário enquanto perdurar o estado de calamidade pública no estado.

Para o restante do país, vale o cronograma oficial do INSS, com os depósitos sendo realizados de acordo com o valor a receber e o dígito final do benefício.

Como saber a data de pagamento

É possível consultar o número do cartão do benefício no site e aplicativo Meu INSS, pelo serviço “extrato de pagamento” e também pela central 135, que funciona de segunda à sábado, das 7h às 22h.

Calendário de pagamento

Final do benefício Data de pagamento 1 e 6 1º de outubro 2 e 7 2 de outubro 3 e 8 3 de outubro 4 e 9 4 de outubro 5 e 0 7 de outubro