Imposto de Renda 2024: veja quem deixa de enviar a declaração este ano

Após quase 10 anos sem correção, o governo federal corrigiu a tabela do imposto de renda de pessoa física (IRPF). Dessa maneira, a Receita Federal estima que cerca de 13,7 milhões de contribuintes pessoas físicas deixarão de pagar o Imposto de Renda com as novas regras de correção da tabela em 2024.

A nova tabela isenta de cobrança quem recebe até R$ 2.112 por mês. A segunda faixa, sobre a qual incide a alíquota de 7,5%, também foi alterada, passando para o intervalo de R$ 2.112,01 a R$ 2.826,65. Neste caso, a parcela a deduzir do IR é de R$ 158,40.

Além disso, o governo implementou um desconto mensal de R$ 528 na fonte, ou seja, no imposto que é retido. Juntos, os dois montantes atingem o valor de R$ 2.640 da faixa de isenção – valor referente a dois salários mínimos.

Qual a faixa de isenção do imposto de renda agora?

Dessa maneira, quem ganha até R$ R$ 2.640 deixará de pagar IR porque também será aplicado um desconto automático de R$ 528 sobre o imposto que deveria ser pago pelo empregado. O desconto irá ocorrer na chamada declaração simplificada do IR. Na prática, quem ganha até R$ R$ 2.640 mil não precisará fazer nada para ser contemplado: deixará de ter imposto retido na fonte e não precisará declarar o IR.

Nova tabela do imposto de renda

A tabela foi dividida em quatro faixas de renda e tem uma alíquota progressiva que começa em 7,5% até 27,5%. Veja abaixo:

Tabela progressiva mensal

Base de Cálculo (R$) Alíquota Parcela a Deduzir do IR (R$) Até 2.112,00 isento isento De 2.112,01 até 2.826,65 7,50% 158,4 De 2.826,66 até 3.751,05 15% 370,4 De 3.751,06 até 4.664,68 22,50% 651,73 Acima de 4.664,68 27,50% 884,96

Quando será o período de declaração do Imposto de Renda 2024?

A Receita Federal ainda não divulgou a data de entrega e o prazo final para enviar a declaração do Imposto de Renda 2024. Entretanto, todo ano, o período de entrega começa em março. No ano passado, por exemplo, o período de entrega da declaração do imposto de renda da pessoa física 2023 (ano-base 2022) aconteceu no período de 15 de março a 31 de maio.

