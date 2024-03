Imposto de Renda 2024: Receita Federal anuncia prazo para declaração

A Receita Federal confirmou nesta segunda-feira, 4, que o prazo de início da entrega da declaração do Imposto de Renda 2024 começa no dia 15 de março. Nesta mesma data, também será liberado o download do programa para os contribuintes conseguirem fazer a declaração do IR.

As regras que estabelecem quem é obrigado a declarar, o que entra na dedução e o prazo final de entrega da declaração serão divulgadas na quarta-feira, 6. No entanto, já se sabe que quem ganhou dois salários mínimos mensais em 2023 está isento de pagar o IR este ano e também da declaração referente ao ano de anterior.

Quem precisa pagar Imposto de Renda em 2024?

Para acompanhar o aumento do salário mínimo de R$ 1.320 para R$ 1.412, o governo também aumentou a faixa de isenção do IR para contemplar quem ganha dois salários mínimos atuais. Sendo assim, ele também aumentou o que eles chamam de “desconto simplicado”, que nada mais é do que um valor subtraído do salário bruto do trabalhador para encaixar ele nas faixas da tabela do IR.

Sendo assim, o desconto simplificado passou para R$ 564,80, equanto a faixa de isenção subiu para R$ 2.259,20. Na prática, uma pessoa que ganha dois salários mínimos, ou seja, R$ 2.824, quando subtraído o “desconto simplificado”, se encaixa exatamente na faixa de isenção de R$ 2.259,20 e fica isenta de pagar IR. Confira a nova tabela do IR:

Renda tributável Alíquota Parcela a deduzir Até R$ 2.559,20 0% R$ 0 De R$ 2.559,21 até R$ 2.826,85 7,50% R$ 169,44 De R$ 2.826,86 até R$ 3.751,05 15% R$ 381,44 De R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68 22,50% R$ 662,77 Acima de R$ 4.664,69 27,50% R$ 896,00

Confira as últimas notícias de Invest: