Quer controlar suas finanças? Conheça a Global Money Week

Começa nesta segunda-feira, dia 21 de maço, a décima edição da Global Money Week (GMW), evento online e gratuito que tem como objetivo educar jovens sobre como lidar melhor com o dinheiro.

Com tema "Construa seu futuro: use seu dinheiro de forma inteligente", o evento será realizado até o dia 27 e destacará a importância do planejamento financeiro como base para tomadas de decisão mais conscientes e seguras.

A GNW inclui diversas palestras online e gratuitas que vão debater temas como:

Confira a programação completa

A Global Money Week é uma campanha mundial anual que tem como público-alvo crianças, adolescentes, universitários, jovens adultos (até 29 anos) e professores. No Brasil, ela é coordenada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

