Preço real dos imóveis à venda desacelera alta em SP, diz IPR-Exame Loft

O preço dos imóveis anunciados para venda na cidade de São Paulo segue subindo acima do valor real – mas houve uma desaceleração no preço que é efetivamente transacionado. A conclusão é do Índice Preço Real EXAME-Loft (IPR), que mensalmente estima a diferença média de preço anunciado pelos proprietários com os valores efetivamente transacionados após negociação com os compradores.

O IPR médio de agosto para venda de imóveis foi de 19,40%, com aumento de 0,21 ponto percentual (p.p.) na comparação com o mês anterior. Foi a terceira subida seguida do índice, uma alta de 6,5% em três meses.

“Os vendedores seguem com uma expectativa alta, e os preços anunciados aumentaram mais que o valor realmente transacionado. Esse é um movimento que tende a aumentar o período necessário para que as duas partes cheguem a um acordo”, avaliou Fábio Takahashi, gerente de dados da Loft.

Por outro lado, o valor no preço transacionado desacelerou e subiu apenas 0,4% em comparação a uma janela de três meses – seu menor crescimento desde fevereiro. Ainda é cedo, no entanto, para cravar que a distância entre os preços anunciados e vendidos está diminuindo de forma consistente.

“Precisamos acompanhar as próximas edições, para verificarmos se a desaceleração vai se manter ou se foi apenas uma acomodação momentânea, já que o preço médio na cidade já aumentou 4,1% no acumulado do ano.”

Qual o metro quadrado mais caro de São Paulo para venda em agosto?

O levantamento também estima o preço do metro quadrado nos 50 bairros analisados. O mais caro é o Jardim Europa, na Zona Oeste de São Paulo, que tem o metro quadrado avaliado em R$ 22,4 mil para venda de imóveis.

Os bairros próximos à Faria Lima, centro financeiro da cidade, encabeçam o ranking dos mais valorizados. Vila Nova Conceição, Itaim Bibi e Vila Olímpia são avaliados em mais de R$ 12,7 mil/m². Veja abaixo a lista completa:

Metodologia do Índice Preço Real EXAME-Loft (IPR)

O Índice Real de Aluguel EXAME-Loft compara os preços cobrados pelos proprietários nas principais plataformas digitais com uma estimativa de valor real do aluguel.

Os valores reais são recomendados por meio de inteligência artificial, com análise de 50 bairros da capital paulista. A startup utiliza para uma calculadora de preços – ferramenta de machine learning/IA treinada com 4,2 milhões de anúncios de transações de venda e aluguel em São Paulo.

Nos bairros onde o índice seja maior, a tendência é que haja maior margem de negociação. Já onde o índice seja próximo de zero significa que os locatários vão ter menos poder de negociação.

Vale lembrar que os dados mostram a média nos bairros; ou seja, podem haver imóveis específicos que não necessariamente sigam a tendência da região.